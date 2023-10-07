搶雙十商機 超市量販打促銷戰

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量販業搶攻雙十連假四天商機，並與百貨周年慶別苗頭，包括家樂福、愛買、大潤發等，除了麝香葡萄、青森蘋果降價創造話題，換季家電包括空氣清淨器與除溼機等也是強打主力，以最低4折起促銷，期衝買氣增1成。

家樂福周年慶為衝刺今年最後一個連假，加碼生鮮、食品用品與家電優惠，其中百大品牌滿千送百折價券，連假四天購買家電單筆滿4千即可獲得商店街與美食餐廳200折價券，此外搶買麝香葡萄加碼特價369元，限量1萬盒，外加8萬顆的青森土岐頻果特價45元。

大潤發雙十品牌周推出生鮮食品、家電用品、萬聖節點心，單筆滿3,000送300現金抵用券。觀察過往銷售情況，從10月開始許多家庭為年底除舊布新準備，選購家電要外觀好看、結合智能科技、功能多元，符合節能省電，推出電器萬元以上商品滿5,000現折500，節能補助加上退稅減免，最高還可省5,000元，預估可望帶動電器整體業績目標成長5％。

愛買推出品牌週年慶與雙十同慶，全館3千件商品4折起，包括家電破盤價享千元回饋、民生夯品最高送100點，此外更推量販首創，導入家用可堆肥蔬果袋循環回收計畫，參與「回收廢手機」活動點數翻倍送，可獲抽iPhone 15機會。

全聯雙十國慶推出，僅限兩天包括食品、用品、生鮮類近300個商品破盤超低價，還有各式3C家電、精品包款和美妝保養品，不限付款方式結帳再享加碼好康，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元即贈800限時福利點，最高享8％回饋，期帶動業績較去年同期雙位數成長。