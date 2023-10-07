葡萄王Q3營收25.5億 同期新高

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葡萄王近年營運概況

葡萄王（1707)產品銷售和代工業務發威，第三季合併營收25.5億元、累計前三季營收74.35億元，均創下同期新高，年增分別為2.36％、2.31％。由於第四季為衝聘旺季，加上年底前的百貨周年慶、雙11消費節等行銷活動熱絡，預期第四季業績將呈現季增，全年營收續戰新高。

葡萄王表示，子公司葡眾因應原物料、製造、人力等成本攀升，8月中旬公告調整部份商品售價，此波漲價前的超買，影響9月銷售業績，導致單月營收7.65億元，年減11.16％。

葡眾第三季營收年增近1％，第四季進入衝聘旺季，且會員超買庫存去化，營收有機會再次創造佳績。

就主要的事業體來看，母公司台灣葡萄王9月營收年增1.99％，累計前三季營收年增18.45％。其中，海外代工的月營收已達到國內代工的2倍，顯示市場開拓有成。

剛落幕的泰國Vitafoods Asia展，葡萄王的原料獲得多國大型原料經銷商青睞，搭配一條龍代工服務，已有多品牌商主動聯繫，要求使用獨家菇菌類、益生菌原料配方設計及代工，日後可望為營收注入新動能。

而自有品牌自營電銷通路團隊，抓穩VIP客戶年度續約活動，提高回撥量搭配熱銷商品推薦，如認證樟芝王、易得纖等，成功挹注9月營收，接著10月週年慶登場，後續效益可期。

上海葡萄王9月營收年增40.07％，前三季營收年增32.61％，隨著新通路銷售全面啟動，整體代工業務穩健，為迎接第四季出貨旺季，將配合客戶需求備貨與開發推出新品，自有品牌OBM策略方向會更積極，為營收注入新動能，推升營業正向發展。