群聯9月營收逾50億 月增、年增雙成長

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快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（8299）6日公布9月營收為50.04 億元，月增25％，年增4.05％，繳出雙成長的佳績。

第三季整體營收123.88億元，季成長近24％，寫下近四季以來新高。累計1～9月份營收324.74億元，年減32％，年減幅度收歛。

群聯執行長潘健成指出，9月份SSD模組出貨量持續出現逐漸回溫狀況，其中，PCIe SSD模組出貨量年成長將近60％，而整體NAND儲存位元數的年成長率（Bit Growth Rate）也超過75％。

他認為，這顯示系統客戶因為庫存水位回到正常水位，或甚至低於正常水位後，再加上NAND市場價格回穩起漲的趨勢確認，刺激系統客戶開始陸續回補庫存。

潘健成指出，過去6至9個月期間，由於OEM客戶調整庫存已逐漸到了尾聲，加上群聯有拿到更多Design-in的案子，控制晶片需求也已逐步回升，整體投片量緩步擴大。

再者，也因為群聯的控制晶片已進入先進製程的世代，再加上客戶的加值客製化開發案持續增加，群聯也必須持續依據客戶的需求，擴大研發工程師的招募與研發投資。

潘健成強調，透過持續擴大體質的調整，包含專注各種加值化的客製化儲存系統產品，群聯已經不是單純的IC設計公司，而是有能力提供自IP授權、ASIC設計、韌體Firmware客製優化、至ODM完整模組的全方位系統加值整合設計的服務供應商。

未來，群聯將持續助力全球客戶與夥伴，打造各種加值的客製化NAND儲存方案，與客戶共同成長。