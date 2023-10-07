迎消費旺季 14檔電競NB族群營收看旺

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電競、NB族群 股價競速走揚

時序進入第四季，後續將要迎來中國大陸雙11購物、歐美感恩節、耶誕節旺季，市場寄望沉寂已久的終端消費電子市場回溫。其中，以提前庫存調整多時的筆記型電腦（NB），以及市場規模仍在持續成長的電競族群出貨動能樂觀。

第一金投顧董事長陳奕光指出，觀察目前供應鏈現況，可以發現個人電腦（PC）族群落底復甦狀況優於其他族群，預估筆電產業在疫後歷經兩年的沉澱及衰退之後，將伴隨著AI應用普及，帶動邊緣運算裝置效能提升需求，2024年可望迎來筆電換機潮，出貨動能將重回成長軌道。

在板卡族群表現上，6日以麗臺強攻漲停最為亮眼，9月營收重返4億元整數大關之上，創今年以來新高。而微星受惠進入傳統旺季、電競市況持續活絡，9月合併營收彈升，年增39.41％、月增7.2％。展望後市，整體PC市場能夠溫和回溫，為下半年的換機潮帶來正面效益。

華南投顧表示，雖然中國大陸近期經濟動盪，但電競NB市場需求仍強，客戶已在追加電競NB訂單，以趕上後續雙11市場銷售需求。預估此波電競NB出貨量將與2022年相當。而NB將迎來開學採購潮挹注，下半年還有耶誕節拉貨效應，看好出貨表現回溫趨勢延續。

另外，有廠商提早向輝達（NVIDIA）下訂NB搭載的GPU，主因NVIDIA近來受惠於AI需求的激增，相關伺服器所需要的GPU大缺，預估到明年第一季都將處於缺貨狀態，廠商憂心NB顯示卡會受到資源排擠，因此提前下單。

華擎將於今年第四季後陸續出貨探用NVIDIA GPU架構之高階AI伺服器新品，後市動能因此備受市場矚目外，法人亦關注華擎後續是否有機會切入NVIDIA的消費型顯卡市場，進一步搶食更多的電競商機。

隨著去化庫存壓力已有所改善，法人看好華碩目前存貨金額已降至預期合理水位，在全球升息循環進入尾聲，整體通膨明顯降溫支持下，預期將能為手機及PC相關業務帶來復甦態勢，並在電競掌機「ALLY」熱銷及進軍伺服器業務決心，與PC業務進行組織調整，將添加強勁成長動能。