散熱需求夯 三檔營收先報喜、15檔搭上AI熱後市俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

15檔散熱族搭AI、車用題材 後市俏

AI伺服器、高速運算、車用等趨勢，帶動散熱需求大增，法人表示，只要有晶片耗能問題都需要散熱應用，包括台達電（2308）、安鈦克（6276）、力致（3483）、協禧（3071）等個股，本周股價漲幅亮眼。

盤面上散熱族群包括安鈦克、協禧、台達電、力致、奇鋐、雙鴻、動力-KY、建準、敦吉、安力-KY、元山、聯德控股-KY、鴻準、泰碩、尼得科超眾等15檔，率先公布9月營收的力致、雙鴻、奇鋐等三檔，更出現年、月雙增。

台新投顧副總經理黃文清指出，在追求高效能、高速率的時代，散熱概念成為很重要的趨勢，市場必然會要求電子產品的散熱功能強化，近期相關族群搭上AI概念股回神，股價再迎來一波漲勢，只要產品有晶片耗能的問題，基本上都有散熱需求，需求面勢必愈來愈強勁。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，散熱族群的應用，主要還是以AI伺服器為主，相關產業主要有兩個層次，一是消費性電子產品，主要應用在NB、PC上，近期終端庫存逐漸消化完畢，帶動散熱族群再起；二是伺服器散熱，從過往傳統伺服器風扇散熱，過渡到AI伺服器後，相關廠商的毛利率上升，營收獲利等基本面產生較大變化，具激勵作用。

此外，法人表示，車用晶片未來成長空間大、毛利高，目前則是偏向題材性質、營收占比尚低，屬於散熱族群長線的成長動能。未來電動車、車用電子化晶片等比例持續拉高，再加上一些電子商品有散熱需求，相關族群將持續受惠。

安鈦克歷經PC產業需庫存高等利空，今年上半年每股稅後純益（EPS）1.55元，比去年全年的0.75元獲利倍增。安鈦克主要提供電源供應器、電腦機殼、散熱模組、行動裝置周邊產品，營收占比電源供應器50％、電腦機殼44％。

協禧營收以車用比重最高，旗下產品包含交／直流向風扇、散熱模組等，並以自創品牌「ADDA」行銷全球，在AI產生更多的運算資料及數據背景下，散熱需求也變大。