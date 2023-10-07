準IPO股 宸曜單周漲2成 興櫃最勇

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興櫃本周十大強勢股

迎接雙十連假，台股節前震盪量縮，加權指數單周上漲166點並站回月線，興櫃市場也傳捷報，宸曜（6922）卡位AI邊緣運算商機、客戶訂單湧現，預計11月轉上櫃，準IPO股獲資金提前卡位，單周強漲近2成；而大同（2371）集團旗下尚化（4738），則打入大陸新能源汽車供應鏈，股價同強。

美國重量級經濟數據陸續公布，市場認為，美國聯準會（Fed）將年來維持鷹派論調，對科技類股形成壓力，然隨時序進入第四季產業旺季，營收獲利陸續公布下，電子族群有望重新吸納資金；而明年總統大選進入最後倒數三個月，國家隊護盤資金進駐下選舉行情展開，也為年底台股打上一劑強心針。

受長假效應影響，台股成交量偏低，興櫃單周成交金額95.7億元，日均值維持在20億元左右的相對低檔，但本周仍有六檔個股繳出雙位數周漲幅，其中，周漲幅之冠由11月即將掛牌上櫃的宸曜奪下，而尚化也大漲18.09％，昱展新藥、山太士、愛比科技、立達漲幅則介於10％～17％間，晨暉生技、博來科技-新、和詮、正瀚則勁揚8％以上。

興櫃工業電腦廠宸曜科技5日舉行業績發表會，透露已發展出全系列的GPU算力等級的強固型嵌入式平台，將協助企業加速AI運算於各項產業應用，下半年營運可望逐季走揚，未來更將積極布局AI邊緣運算商機，股價單周強漲19.66％，創下兩個月來新高。

此外，大同集團旗下電著塗料廠尚化本周傳捷報，開發的消光型環氧電著塗料順利打進大陸電動車用電池盒塗料、新能源汽車供應鏈，並拓展至大陸汽車鈑金及車輛零配件主要市場。

尚化環氧型電著塗料積極進攻大中華區市場，而消光型環氧電著塗料產品也取得大陸消費性電子市場逾6成市占率；除大陸布局，尚化也鎖定東南亞商機，於印尼、菲律賓、越南、星馬等地建立代理商體系，今年東南亞營收比重自4.9％提升至8.3％，市場預估，三年後營收占比將達3成以上。