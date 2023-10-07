業績題材股 可偏多操作

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經濟數據分析： 中央銀行認為今年主要經濟體的經濟表現分歧，美國經濟穩健成長，歐元區及英國景氣低迷，日本經濟溫和成長，大陸經濟回溫。明年全球經濟，先進經濟體如美、歐、英、日等依舊穩定成長，南韓、台灣與東協等經濟則可望轉佳，唯一較大風險就是大陸經濟下行。預測本年全球經濟成長率為2.6％，明年則降至2.3％，經濟活動成長趨緩。

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）調查結果指出，由於接連颱風豪雨推升蔬果價格，9月通膨率升至2.93％，創近八個月最高，不過，核心物價漲幅已創一年半新低，內銷品價也連兩季走跌，物價壓力可望放緩，不致構成二次通膨。依主計總處研究，內銷品價格指數的變化領先消費者物價約兩季，內銷品價格今年第二、三季分別下跌5.62％、3.37％，反映今年第四季、明年第一季物價壓力將持續放緩。10月預估受到小犬颱風影響，通膨率有可能升逾3％，下周美國也將公布新一期的CPI，短線通膨若仍持續回升，不利於股市。

盤勢分析：

美元指數近期高檔，新台幣持續維持貶值走勢，近期在新台幣弱勢下，不利於資金動能，法人態度上，外資在現貨市場賣超，期貨未平倉維持空單，投信則是在集中市場加碼，八大公股行庫在股價回檔過程中出現加碼，整體法人土洋對作，但若外資持續偏空，對於指數不利。

融資餘額近期增加，融券也出現高檔，融資在大盤走弱之際增加，籌碼對於多方不利；就日線的技術指標，日KD指標出現交叉往上，RSI指標跌破50之上多方區，技術指標呈現反彈。綜合上述，短線美元轉強，外資心態偏空，籌碼轉差，但在技術指標轉強，加上短期均線未跌破下，預期盤勢將維持區間整理。

選股方向：

記憶體受惠上游大幅減產，預期記憶體價格將會一路上漲，且自2024年開始進入為期2年的記憶體多頭格局，未來2年市況將供給吃緊並出現缺貨，雖然目前需求並無明顯回溫，報價上漲來自上游減產，若後續需求真的增加，營運看好，近期傳出三星將調漲記憶體價格，對於後續看法偏向正向。

網通族群今年缺料問題舒緩，加上下半年進入網通傳統旺季，相關族群營收有機會表現不錯，另美國擬砸425億美元佈建高速傳輸，加上規格升級，包括WiFi 6、6E、7等，機上盒方面開始導入AI，亞洲市場也積極發展網路傳輸，整體下半年表現優於上半年。

疫後觀光旅遊市場復甦，隨著暑假進入9月市場漸淡，但為搶攻秋冬國內外旅遊商機，業者搶在11月初ITF台北國際旅展開鑼前，自辦線上旅展，由於觀光旅遊第三季營收表現不錯，預期即將公布的季報有機會交出佳績，加上旅展加持本季業績有機會再衝一波。