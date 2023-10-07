英業達、緯創 前三季營收嗨

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英業達（2356）、緯創（3231）9月筆電在季底出貨效益帶動下，出貨皆較8月回溫、分別達180萬及200萬台，其單月營收亦同步受惠、推升至達475.29億元、778.82億元，並拉抬兩業者第三季營收動能增溫、來到今年以來高峰。

另在AI伺服器業務部分，英業達旗下以輝達（NVIDIA）H100架構為主的L6產品，已自9月起陸續出貨，後續可望逐步放量。

緯創則持穩以「逐月增長、逐季走揚」的步調出貨，預期至今年年底時，位於新竹湖口廠為AI伺服器新增的GPU基板相關產線將全部到位，屆時亦將進一步挹注其出貨動能。

儘管兩業者在AI伺服器業務持續依進度出貨，但在一般的通用型伺服器產品，則受到客戶端優先以AI伺服器拉貨、放緩原Enterprise伺服器訂單影響。目前產業界多預估通用型伺服器產品，得等到明年上半年後才會逐步復甦，不過兩業者隨著AI伺服器產品出貨放量，產品結構的改變將對其毛利率帶來正面效益。

此外，整體PC市況復甦動能仍趨緩，英業達第三季筆電出貨490萬台、與上季持平，表現符合原先預估。惟因部分第四季訂單提前至9月出貨，加上9月適逢季底出貨高峰、拉升基期，英業達預期10月筆電出貨將回檔，第四季出貨亦將較第三季下修，全年筆電出貨仍維持中個位數年減看法。

緯創第三季筆電出貨達520萬台，今年以來持續以逐季增長走勢向上，不過第四季預估將與第三季持平，全年度出貨則仍估將有雙位數年減幅，但尚能有優於疫情前的水位。

累計英業達及緯創第三季合併營收分別達1,358.41億元、2,184.93億元，各有3.9％、5.3％的季增幅。累計其今年前三季合併營收，則分別達3,866.75億元、6,370.46億元，同步站歷年同期次高。