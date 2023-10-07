光寶科9月業績 今年新高

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光寶科技（2301）6日公布9月份全球合併營收為141億元，較去年同期的159.38億元下滑11.53％，惟單月營收仍寫下去年12月以來的新高，若不含已轉讓之影像事業部所貢獻的營收，9月營收呈月增6％，惟年減幅則縮減為7％。

受惠於雲端運算及高階伺服器電源營收持續成長，光寶科9月營收穩步向上，今年首度以141億元站上140億元大關，相較於8月的132.9億元，小增6.1％，不過因去年基期較高，單月營收仍無法越過去年同期，呈年減11.53％。

就單季表現言之，光寶科第三季營收399.6億元雖超過第二季的372.9億元，呈季增7.16％，但因今年減少了轉讓影像事業部的營收挹注，單季營收仍少於去年同期的461.7億元，另累計前三季合併營收1,114.25億元，亦仍較去年同期的1,303.8億元下滑14.54％。

光寶科指出，就9月份的細部出貨言之，光電部門9月份營收占比達19％；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用出貨穩定；電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用需求穩定。雲端及物聯網部門營收占整體之34％；其中，雲端運算及高階伺服器、網通設備電源管理系統在市場需求的帶動下，雲端及物聯網部門整體營收月增逾5％。資訊及消費性電子部門營收占比達47％；其中高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，部門營收較前月持續成長近1成。

光寶科受惠高階AI Server大瓦特數電源產品出貨持續升溫，第三季營收穩步向上，季增7.16％，隨著產品組合優化，再加上匯兌助力，法人預期，光寶科第三季獲利季增幅應會優於營收的季增幅，另毛利率也會有優於去年第三季19.5％的表現，有望達到光寶科「毛利率逾2成、淨利率逾1成」的既定目標。