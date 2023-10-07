立凱電明年授權 拚增三家

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鋰智財服務商立凱電（5227）舉行法說會，董事長張聖時表示，在成功完成歐、美、澳三家上市企業的LFP（磷酸鐵鋰）授權後，目標2024年再完成歐美印太地區三家客戶授權。還將發展鋰電池智財商業化服務平台，利用量產經驗、全球48家客戶資源與完整的技轉授權商業模式，全面轉型為鋰智財服務業。

立凱電2023年已完成Freyr、ICL、Avenira三家上市企業LFP的IP授權，至於授權金方面，簽約授權金約500萬美元，其後會以每年全球生產LFP產品數量收取權利金，直到2041年為止，每增加一種型號生產及製造技術授權，須額外再支付一次性授權金200萬美元。

張聖時指出，2024年公司營運有兩大方向，第一，目標2024年將再授權予其他位在歐洲、印度、美國的三家公司，至2024年底累計授權目標希望達到六家。第二，立凱電布局鋰電智財服務平台，結合既有的LFP及LMFP（碳酸錳鐵鋰）等專利外，擴及正、負極材料與電解質產品，網羅鋰電池相關專利技術並將其商業化，期待公司能持續在全球鋰電產業中扮演重要的角色。

張聖時分析，現正處於歐洲、美國積極打造自己的鋰電池國家隊的時刻，市場對電池需求殷切，立凱電抓住機會，發展鋰電智財服務平台可將專利技術授權予全球超過40家國際級客戶，為歐美客戶引進負極材料、電解質改良專利，解決鋰電量產改良技術需求，並獲得美國、日本車廠客戶的認同，將電池創新技術導入到車廠、軍事、飛機、醫療、儲能等終端應用，共創最大利潤。