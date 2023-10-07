臻鼎 Q3營收季增近8成

蘋果供應鏈第三季營收表現亮麗，繼華通（2313）第三季營收季增逾4成之後，臻鼎-KY（4958）第三季營收狂飆近8成，達419.19億元，為今年單季新高，累計前三季營收直逼千億大關，達970.02億元。
臻鼎-KY統計，9月合併營收178.26億元，月增29.31％，年減12.07％，為最近11個月以來營收高點。第三季營收達419.19億元，季增78.1％，年減16.17％，累計前三季營收為970.02億元，年減18.11％。
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蘋果供應鏈第三季營收表現亮麗，繼華通（2313）第三季營收季增逾4成之後，臻鼎-KY（4958）第三季營收狂飆近8成，達419.19億元，為今年單季新高，累計前三季營收直逼千億大關，達970.02億元。
臻鼎-KY統計，9月合併營收178.26億元，月增29.31％，年減12.07％，為最近11個月以來營收高點。第三季營收達419.19億元，季增78.1％，年減16.17％，累計前三季營收為970.02億元，年減18.11％。
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