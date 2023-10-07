王品、揚秦吃香 Q3營收攀峰

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產業旺季加中秋連假助攻，連鎖餐飲集團王品（2727)、揚秦（2755）、王座國際（2751）第三季營收創單季歷史新高。展望後市，雙十國慶連假可望帶動聚餐商機，加上創新品牌、展店效益，王品、揚秦、王座國際第四季可望維持強勢營運動能，法人估營收成長可期。

王品旗下三大燒肉品牌業績亮眼，9月合併營收為17.5億元、年增9.86％，改寫同期新高；第三季營收為58億元、季增8.2％，創單季營收新高。累計前三季合併營收為167.5億元，年增26.27％。

王品台灣事業群9月營收13.6億元、年增16.54％，旗下「Oh my!原燒」中秋連假來客數較平日成長4倍，「肉次方」4家分店全數突破千萬營收，「最肉」中秋來客數也增長2倍，「和牛涮」高雄夢時代店、「初瓦」台中台灣大道店連續突破千萬業績，總計5個品牌共誕生8家營收千萬大店，而9月開出「初瓦」、「和牛涮」、「Oh my!原燒」、「就饗鐵板燒」等6家新店，集團全台門店達328家，是挹注營收成長動能。

揚秦9月營收1.82億元，月減4.83％、年增15.6％，仍創同期新高；第三季營收5.64億元，季增5.4％，創單季新高；累計前三季營收15.86億元、年增14.21％，也創下同期新高。

展望第四季，揚秦旗下「麥味登」以及「炸雞大獅」持續透過多元店型方案加強展店力道，並且推出APP線上會員專屬優惠活動來帶動買氣，另外鎖定火鍋市場中平價位的新品牌「涮金鍋」，首家直營門市7日在桃園開幕。

王座國際因為觀光餐飲需求旺，加上新品牌「橋村炸雞」搶市，推升了9月合併營收創下同期新高，連帶第三季合併營收也創下單季新高。