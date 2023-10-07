旺季+展店 新天地Q4強強滾

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新天地（8940）餐飲集團受惠疫後餐飲消費復甦力道強勁，前三季營收達10.21億元，年增71.74％，創同期新高。第四季是餐飲業傳統旺季，加上集團旗下新品牌「樂葵法式鐵板燒」、「匠‧精緻鍋物」展新店，助攻新天地第四季，今年全年營收與獲利創高可期。

新天地餐飲集團以「新天地」、「雅悅」、「萊特薇庭」、「唯愛庭園」四大婚宴品牌、8大據點，成為中台灣宴會龍頭，相較其他餐飲業者疫情期間陷入困境、中斷軟硬體投資，新天地看好疫後宴會補辦商機及競爭者減少的雙重利多，逆勢加碼旗下各宴會廳升級及展店，果然疫後業績大幅反彈，賺到宴會報復性商機。

不過大型宴會廳投資金額動輒數億元，回收期長，加上結婚對數逐年減少，新天地除了穩固宴會市場，也加速啟動第二成長曲線，發展連鎖餐飲品牌。

其中，「樂葵法式鐵板燒」單月平均可創造500萬元營收，為集團小金雞，台中二店進駐集團旗下位於單元二「萊特薇庭」婚宴會館，國慶連假期間訂位滿，第三店預計明年初進駐台北信義計畫區「微風百貨南山店」，將為母集團挹注營收新動能。

挾著集團高價海鮮的採購優勢，訴求活龍蝦四吃與A5和牛的新品牌「匠‧精緻鍋物」，首店進駐台中捷運市政府站附近，預計11月中旬開幕，為新天地餐飲再擴版圖。