景氣未好轉 上銀H2營運拚持平

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上銀科技近五年營運

上銀（2049）9月合併營收勝過8月，創同期第五高；前三季合併營收改寫同期第四高。上銀董事長卓文恒指出，目前景氣沒有好轉跡象，也不至於更壞。上銀原預期下半年營運與上半年相當或略增，但歐洲下半年需求下滑，致使下半年營運轉趨悲觀，很難超越上半年。

上銀9月合併營收21.61億元，月增0.49％、年減13.94％，第三季合併營收65.58億元，季減0.39％、年減17.31％，累計前三季合併營收188.75億元，年減20.43％。

上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均在手訂單能見度，仍維持1.5～2個月。各市場接單現況，歐洲市場下半年需求下滑、美國市場需求持穩、日本市場需求略減，大陸市場尚無好轉跡象，東南亞市場相對其他市場較好。

卓文恒指出，上半年歐洲市場需求還可以，下半年需求下滑，未來幾個月每月出貨尚可維持21～22億元水準。10月工作天數因雙十節連續假期、颱風假比9月減少，又沒有急需加班趕工的訂單，10月出貨有可能比9月少，12月歐美客戶因年底盤點及聖誕節連續假期而放緩拉貨，相較下，亞洲市場客戶受聖誕節假期影響較小。

工具機產業迄今看不到景氣好轉的跡象，卓文恒表示，樂觀派預期，明年第一、二季之後，下半年景氣就會逐漸好轉；悲觀派則認為，明年景氣會與今年相當。

上銀台中工業區兩座舊廠改建、雲科興建新廠，今年在義大利購入新廠，並規畫在德國歐芬堡擴建三期新廠，未來以生產滾珠螺桿及線性滑軌後端製程居多。卓文恒強調，上銀基於中長期發展，所有海內外投資及擴廠計畫都依照原定計畫進行。其中，台中工業區兩座新廠房及雲科新廠，預計明年4月起陸續完工啟用，義大利新廠預計明年6月量產。