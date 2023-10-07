麗清 營收連七月登同期高

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麗清科技（3346）6日公告9月營收9.63億元，月增15.03％、年增62.82％，創單月新高，連續第七個月創同期新高；累計前三季營收63.14億元、年增44.28％，續創同期新高。展望第四季，新單、新產能挹注可期。

因應美國知名車廠客戶訂單需求，麗清第三季底已於觀音廠增設頭燈控制器產線，第四季為傳統汽車業旺季，隨著新產能逐步開出，單季營收成長可期。

麗清分析，業績創高主要受惠大陸促進消費政策、當地車企祭出購車優惠，在當地車廠內、外銷銷售表現提振下，旗下華域視覺、海拉、ZKW等一階車燈廠客戶增加訂單拉貨，新機種訂單同步放量，帶動9月LED車燈模組出貨暢旺。

由於全球LED車燈滲透率持續提升，麗清近年積極擴大新客戶、新機種業務接單，並且持續優化LED車燈模組以及頭燈控制器生產效率，第三季頭燈營收比重已增加至33％，頭燈控制器產品銷售較上季增15％、年增600％。

展望第四季，麗清表示，步入傳統汽車業旺季，主要一階車燈廠客戶對於LED車燈模組訂單需求熱絡，及擴增頭燈控制器產能逐步開出，將推升整體營運；另方面，集團深化LED車燈模組光學、機構、電子及散熱整合關鍵研發設計能力，並拓展新客戶、新機種接單動能，優化業務接單結構。