加工絲廠9月業績 重返月增

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盤整近一年的化纖廠營運漸回溫，加工絲廠宏洲（1413）、集盛（1455）、聯發（1459）9月營收重返月增，年減收斂。在下游布及成衣廠下單漸增下，加工絲廠預期，第四季營運將較第三季成長。

宏洲9月營收2.02億元，月增1.45％，今年單月高峰；集盛9月合併營收6.9億元，月增5.32％；聯發9月營收9,803萬元，月增2.8％。

加工絲廠指出，終端庫存調整已告一段落，部分品牌廠客戶訂單已見回溫跡象，產線稼動率從先前的5成以下，回升到6、7成。

纖維絲及尼龍廠集盛指出，受到產品價格下跌、需求減弱拖累，上半年本業出現虧損。目前訂單能見度雖仍偏短，但產能利用率都比上半年拉高，下半年營收獲利表現將優於上半年。

在東南亞市場崛起、大陸規格化產品大量供給下，聯發指出，已調整產品結構、提升產品價值；過往聯發以加工絲生產為主，為提升市場競爭力，已將公司主要的產品調整為環保纖維、伸縮彈性絲 、輕量保溫中空纖維、吸濕排汗纖維、抗菌防霉纖維、抗紫外線纖維、難撚纖維、超細丹尼加工絲等細緻化、客製化紡品為主。

聯發表示，調整產品結構已逐漸見到綜效，從今年第二季開始，每月的合併營收已呈逐月成長的格局，預期下半年的營運表現應可維持月增趨勢。