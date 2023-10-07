AI出貨熱推升空運費率 中菲行 連三月業績走升

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中菲行（5609）受惠空運價量雙升，9月營收18.17億元，月增6.5％、年減41％，連續三個月呈現月增走勢。第四季即將問世的AI伺服器，預計將大幅增加大陸、越南、印度、台灣之間，及台灣到美國、歐洲的空運需求，第四季及明年第一季空運需求上升可期。

中菲行累計前三季營收為156.65億元、年減52.7％。

中菲行表示，9月空運受惠大陸電商和AI供應鏈產品，從亞洲到美國的空運需求旺盛，運價持續上揚，以及蘋果新品推動包機航班和費率增加，加上大陸雙節、季末需求增，造成亞洲間航線、亞洲-美國航線和亞洲-歐洲航線的運費上漲及運力短缺。另外，巴拿馬運河塞船問題尚無舒緩跡象，也讓亞洲到美東、美中空運艙位及運費高居不下。

另外在海運市場，根據Sea-Intelligence資訊，船公司計劃10月將跨太平洋東行的多餘船舶運力減少14％，幾乎是9月的兩倍。歐洲西行的前景不樂觀，預計船公司10月將擴大幅削減25％～30％的艙位阻止運價跌勢，鑒於大規模的抽船策略，海運市場將增加運費增減的不可預測性，還有面臨船期變動、退關轉船等挑戰。

中菲行三個月營收成長，除了憑著實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，在歐美客戶因應美中對抗，基於地緣政治風險考量，紛紛要求廠商採取大陸+1政策，將部分生產線移往東南亞及印度，以致區域型貨運量增加，也令中菲行在東南亞及印度的行銷服務據點增加相當的業務。展望第四季，大陸電商、AI供應鏈產品從亞洲到美國的空運需求旺盛，中菲行將因掌握優質跨國企業客戶持續受惠。