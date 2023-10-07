華新 業績亮眼外資連買

華新（1605）9月、第三季及前三季合併營收，全面改寫同期次高，優於市場預期。外資連續2個交易日敲進，6日三大法人合計買超7,118張，推升股價上漲0.95元、收在37元，收復5日、10日及20日均線，未來上檔得先突破季線37.92元賣壓，才能挑戰40元關卡。
台電9月決標，161kV交連PE電纜及附屬器材採購，標案金額達130.06億元，華新拿下近13.46億元訂單，未來10年陸續交貨，另搶攻離岸風電第三區塊開發海底電纜高達逾千億元商機，與丹麥NKT集團攜手設廠，預計2027年營運。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
華新（1605）9月、第三季及前三季合併營收，全面改寫同期次高，優於市場預期。外資連續2個交易日敲進，6日三大法人合計買超7,118張，推升股價上漲0.95元、收在37元，收復5日、10日及20日均線，未來上檔得先突破季線37.92元賣壓，才能挑戰40元關卡。
台電9月決標，161kV交連PE電纜及附屬器材採購，標案金額達130.06億元，華新拿下近13.46億元訂單，未來10年陸續交貨，另搶攻離岸風電第三區塊開發海底電纜高達逾千億元商機，與丹麥NKT集團攜手設廠，預計2027年營運。
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。