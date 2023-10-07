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皇將 價量齊揚多頭排列

皇將1121006日線圖
皇將1121006日線圖

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皇將（4744）受惠全球製藥包裝設備需求穩定成長，前三季營收7.02億元，年增21.18％。法人看好第四季業績成長力道，6日吸引外資買超490張，激勵股價強漲5.16％，以34.6元創下近3個月新高，技術面均線、KD指標均為多頭排列，成交量也放大，後市應有續航力道。

皇將今年初以5.27億元收購亞洲最大軟膠囊廠韓國昌誠，兩者客戶重疊、市場不重疊，昌誠是上游軟膠囊機，主要集中在歐洲與南美洲，而皇將聚焦美國與印度，雙方整併後，帶動皇將業務延伸至軟膠囊領域，提供客戶一條龍服務。

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