群創9月營收 攀16個月高點

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面板廠近五個季度營收

9月大尺寸面板價格維持在高檔，群創（3481）公布9月自結合併營收為199.14億元，寫下近16個月以來的單月高點，累計第三季合併營收約576.54億元、季增4.7％。

中小尺寸面板價格沒有太大反彈，需求也處於低檔，彩晶（6116）第三季合併營收約32.64億元，季減4.45％，凌巨（8105）第三季合併營收約21.61億元、季減8％。

大尺寸面板價格在9月來到高點，10月價格全面持平，由於面板需求走弱，接下來面板價格可能鬆動下滑，到明年第一季都將是緩跌的走勢。

法人預估，面板廠營收第三季來到高點，可望繳出損益兩平成績單，第四季價量同步下滑，營收也會減少。

群創9月自結合併營收為199.14億元，較上月增加3.6％，較去年同期增加17.3％，寫下2022年4月以來單月高點。9月大尺寸面板出貨量共計929萬片，較上月增加3.1％，中小尺寸面板出貨量共計2,141萬片，較上月減少16.1％。第三季自結合併營收為577億元，較去年同期增加20.1％，較上季增加4.7％。大尺寸面板出貨量共計2,795萬片，較上季減少17.1％，中小尺寸面板出貨量共計7,078萬片，較上季減少5.6％。

彩晶9月自結合併營收10.27億元，較上月減少9.7％，較去年同期減少0.5％。9月中小尺寸面板出貨量1,432萬片，較上月增加18.5％，大尺寸面板及自有品牌產品出貨量共計26.1萬片，較上月增加192.5％。

今年手機市場需求疲弱，中小尺寸面板價格一直未見起色，筆電、監視器面板出貨也不理想。彩晶今年營運處於低檔，第三季合併營收約32.64億元，相比前一季減少4.45％、年減14.67％，單季恐將持續虧損。

凌巨公告9月合併營收約7.07億元，相比前一個月減少3.42％、較去年同期減少15.16％。累計凌巨第三季合併營收約21.61億元、季減8％、相比去年同期減少15.95％。