崧騰衝刺車用 2025占比拚2成

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得三電，得天下，深耕車用市場逾十年的崧騰（3484）針對汽車三電系統開發出來的車用連接裝置模組已順利小量出貨，經由躋身台系及歐系車用產品Tier 1廠供應商、拿到三電入場券的崧騰表示，車用爬坡的學習曲線較長，估車用連接裝置模組明年下半年應可進入放量生產，可望帶動車用占比由目前的7％～8％，站穩雙位數，並朝2025年占比達2成的方向努力。

受到俄烏戰爭及全球通膨影響，再加上疫情期間客戶庫存拉高，大環境不佳，崧騰今年首季也因提列庫存損失而認損，出現罕見的赤字營運，然在董事長張俊雲不裁員的最高指導原則下，崧騰由組織架構下手，展開整併，將多餘的人力移去做其他該做的事。

在簡化及優化生產流程有成下，崧騰第二季合併毛利率季增逾5個百分點，來到18.54％，單季也順利轉盈，以EPS 0.65元，順利彌平首季的虧損，帶動上半年EPS順利翻正為0.03元。

今年上半年持續打銷庫存的崧騰目前庫存周轉天數已接近正常水位，然因大環境不佳，客戶態度依然保守，儘管崧騰也認為「最壞狀況已經過去」，但展望未來，仍表示，「目前訂單能見度很低」，預期第四季表現跟第三季差不多，營運回升的時點，恐怕得等到明年第二季。

布局車用市場多年的崧騰剛好搭上電動車追求輕薄短小的商機，崧騰表示，兩年前開始，三電系統的串接開始朝二合一、三合一、四合一的方向設計，剛好給了兼具「電」及「機構」技術的崧騰一個切入口，相關的車用新品在今年第四季已少量交貨，然因車用產品要求較高，學習曲線恐得拉長到二個季度，預期放量出貨的時點將落在明年下半年。

儘管車用今年占比仍低，僅占7％至8％，不比工具機和家電，不過隨著明年車用新品進入放量生產，車用可望成為崧騰的第三支腳，崧騰表示，由於今年基期較低，估明年來自車用的成長，應可達80％到100％，可望加速朝「2025年車用產品占比達2成」的內部目標靠攏。