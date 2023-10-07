大廠減產助攻 南茂Q4添利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

面板驅動IC暨記憶體封測廠南茂（8150）9月營收寫14個月新高、第三季營收也是近五季高峰，顯示在先前面板產業急單下，對驅動IC封測有助益，市場法人看好，第四季記憶體在國際大廠減產效應下，市況將明顯回升，有利南茂第四季營運表現。

南茂9月營收19.12億元，較去年同期大幅成長20.21％，累計第三季營收為55.81億元，季成長2.52％，也較去年同期成長6.24％，累計前三季營收156.3億元，較去年同期下滑16.99％。

南茂先前對於下半年的營運展望指出，記憶體、驅動IC兩大領域，下半年兩大領域都將成長，其中，記憶體下半年的成長動能可望優於驅動IC，以第三季的營運表現來看，單季營收符合公司預期。

另外，近期在國際記憶體大廠減產效應下，市場也普遍看好第四季記憶體產業將拉出反彈。

該公司進一步指出，記憶體受惠幾家國際記憶體大廠降載效應，預期DRAM需求將自第三季中開始浮現，NAND Flash需求也升溫。

在驅動IC方面，南茂指出，車用面板與OLED需求穩定增加，尤其在OLED高階測試機台的稼動率水準持續攀高，部分特定高階機種目前產能甚至已接近滿載，未來將根據機台稼動狀況與客戶後續的需求，進行適當產能規劃安排，並與供應商維持緊密合作。

法人指出，面板產業雖沒有持續展現強勁彈升力道，不過，產業已走出近二年谷底，後市可望以緩步的趨勢到明年逐漸回溫，而記憶體產業，在國際大廠力守價格之下，近幾個月以來持續減產，反應在市場的價格及需求也已明顯受到拉抬，預期第四季到明年產業行情也可望持續正向，南茂面板驅動IC封測及記憶體封測為二大主要業務，後市營運可望受惠產業回溫。