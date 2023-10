沈婷茹翻新老屋 打造城市客廳

達人小檔案

1934年,新竹首家百貨公司:新州屋在東前街開業,帶動當地商業繁榮。1990年代後,東前街商業型態轉變,過去繁榮不再。直到2020年,鴻梅文創志業公司旗下品牌「或者」買下新州屋,計畫把新州屋轉型為文創複合式空間。或者新州屋主理人沈婷茹說:「我們把或者新州屋定調為城市客廳。」

沈婷茹指出,希望「城市客廳」能夠延續新州屋的歷史脈絡,歡迎所有人不斷來到這個空間作客。或者新州屋從三年前開始接受大眾參訪,第一次是新州屋建物文史調查與文件展,第二次是化身台灣設計展展館「九降米粉道」,第三次則是「打開新竹」活動,預計2023年第四季將會第四次打開,即或者新州屋正式開幕。

對於如何在同一個空間內同時複合商業行為與展覽想要傳達的知識?沈婷茹以2020年的「九降米粉道」展覽為例表示,「或者」除了策展以外,同時也賣米粉,當時由台灣設計研究院設計出許多好入手的新形態米粉包裝,並透過試吃、票選米粉等方式和民眾互動。不僅在11天內創造40萬元業績,更形成良性循環,讓參展的米粉廠相信做新型態的包裝設計是有利可圖的,這些廠商也會更願意提升美感。

扮空間設計協調角色

由於新州屋是有近90年歷史的老屋,要把老屋翻新,必須整合各項設計工作。沈婷茹表示,在空間設計方面,前期要和建物保存團隊溝通,後期要與商業空間設計團隊討論,要扮演好或者新州屋與外包團隊之間「橋梁」的角色。

沈婷茹坦言:「老屋新生是很美麗的夢想,但是這當中所需要具備的專業知識是非常多元的,即便和專業的工作團隊合作,但這種多元性互相交乘後就會有很多需要協調的事項,且工班和設計方的工作環環相扣,相當考驗時程管理。」

沈婷茹說:「這個過程充滿大挑戰,我身為工程小白,要學習老屋修繕語言、空間設計語言、現場工班的語言,才能和不同的團隊溝通協調。」

歷經三年努力,距離或者新州屋正式開幕只差臨門一腳。沈婷茹指出,目前正在進行營運設計的整合,思考如何從老百貨公司轉型成為「城市客廳」,而目前的構想是整棟樓都會緊扣「食物、料理」這個概念。

盼取得營運平衡點

展望未來,沈婷茹希望或者新州屋能夠熱鬧、順利地開幕,帶動新竹市舊城區的民眾走進店內,體驗或者新州屋營造的放鬆、隨興的生活風格,在門市營運層面則希望能夠儘早獲利,取得文化與商業之間的平衡點。

True belonging is belong to yourself first.