林芳源兢兢業業 立足長照市場

達人小檔案

達人座右銘

台灣夏天燠熱難耐，對於長期臥床而生活無法自理的患者，能夠舒適地享受一次熱水澡體驗是多麼難得？福滿元執行長林芳源看到家中長者在因年歲拖累的關係，日益衰弱，才發現到長照大環境存在著許多有待改善的困境，2021年成為醫美連鎖拓展業務主管，在與各單位接洽下因緣際會接碰到長照領域，針對長照政策做了許多研究，之後便毅然決定投入長照領域。

林芳源擁有參與20間中小型產業投資及資本規劃、輔佐其他企業導入成功商業模式的經驗。背景資歷豐富的他運用在商學系與經濟系習得的專業知識，轉身長照，開始從零開始建置公司，一路擴張，開業三年就與大型機構與醫院攜手合作，回想起家中長者因臥病在床的情況，他能站在失能家屬的角度去面對客群。未來，他給自己設下十年里程碑，在台灣要進而談準上市計劃，並將這份助人利人的初心拓展至國際。

解決長照照護品質問題

台灣的人口結構正面臨快速的老齡化趨勢，這意味著愈來愈多的長者需要長期照護和支持，而台灣社會的家庭模式也在改變，傳統的多代同堂家庭已不常見。因此，許多長者需要仰賴政府單位和民間機構的支持。再者，台灣長照缺工問題也變得相當嚴峻，包括居家照護、機構照護和相關領域，一直都在面臨人力資源短缺的問題。

與企業主看見商機而研發客製化產品的方向不同，林芳源表示：「長照一直都是大議題，失能家屬希望親屬可以得到良好的照顧，但人力、金錢、時間三者缺一不可，導致需求長久以來存在，我要做的就是鎖定這一塊族群，解決家屬的困擾、緩解市場的困境、改善患者的生活品質。」讓擔憂找不到照護的家屬可以藉由科技以及專利技術，提升更人性化的照護過程。

設十年里程碑目標

隨著公司智能化電子尿布問世，造福許多長期臥床的病患，產品最大的回饋是可以維護患者的尊嚴及隱私，對照顧的家人或是居服員，也能降低照顧壓力及提高照護品質，更可以搭配長照2.0政策的到宅沐浴服務，讓服務端以及照顧者都有相關的補助。談及中長期規劃，林芳源計畫整合上下游資源，包括醫院、學校等，藉由全面推廣與廣泛普及可以消弭長照問題，同時也落實公益，讓偏鄉醫院免費使用產品，善盡社會資源零落差的企業責任。

展望未來，林芳源說：「每個當下的選擇，都牽一髮而動全身；時間不可逆的情況下，每個實行的選擇都會是唯一。產業發展肯定是十年起跳，而我相信，未來公司所提供的服務，會成為長照領域必要且關鍵的存在。」他為自己設下一個十年里程碑目標，要達到照顧6,000個家庭，讓這些被照顧的家庭，可以因為公司提供的服務而滿足，甚至讓個案的人生最後一哩路能走的安詳。

達人座右銘

若知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生做者是