台中房市 五期重劃區 商圈成熟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中市五期重劃區三大熱門商圈房價

熱門社區

台中市南屯區五期重劃區歷經數十年來的發展，催生包括公益路商圈、大墩路商圈、黎明商圈、南屯路商圈等既成熟且熱鬧的商圈，不僅生活機能完善，加上五期與豪宅林立的七期重劃區僅一路之隔，地理條件佳，多年來一直是區域自住客與換屋族的優先選擇，因此既使政府持續打房，但五期無論新古屋或是中古屋依然搶手，且房價持穩，並未因近年房市交易冷清而下滑。

永義房屋台中大墩向上加盟店長謝宗憲表示，五期重劃區因為發展得早，所以透天厝與住宅大樓的屋齡普遍偏高，但也因為區域內的素地稀少，建商想在五期重劃區覓地推案並不容易，目前五期預售案如麗晨建設的「山哼歌」，實登揭露每坪單價都已「坐5望6」；反觀五期屋齡在5年內的住宅大樓，公益路商圈每坪單價48萬～55萬元；黎明商圈每坪單價45萬～54萬元。

至於屋齡在20～30年的住宅大樓，例如黎明商圈，每坪單價約24萬～34萬元；公益路商圈每坪單價25萬～33萬元；南屯路商圈每坪單價39萬～49萬元。

謝宗憲表示，自從「新青年安心成家房貸」專案8月上路以來，年輕首購族最高可貸款千萬元、年限最長40年、利率1.775％、寬限期5年，激勵了首購族的購屋意願。根據他的觀察發現，近期已婚的30多歲首購族，賞屋人數增加2～3成，普遍鎖定三房加車位、坪數在35～45坪的住宅大樓，總價帶在1,200萬～1,500萬元最受歡迎。

例如「世紀風華」、「勝美術」、「鄉林夏都」等屋齡在20年左右的住宅大樓，每坪單價約28萬～40萬元，都是區域內的熱門產品，只要有物件釋出，通常很快就能脫手。

至於換屋族群，鎖定含車位總坪數在55～70坪，接受度最高的總價帶在1,800萬～2,500萬元間。謝宗憲說，五期5年內的成屋很搶手，位於公益路商圈的「磐鈺雲華」指名度高，今年以來最新成交單價已站上5字頭。

謝宗憲表示，五期重劃區因為生活機能相當完善，距離家樂福大墩店、大業店都很近，且餐飲名店林立，加上捷運站點多，有大業站、水安宮站、南屯站等，交通相當便捷；不僅如此，五期的明星學區也多，有大興國小、東興國小、大業國中等，因此五期不只吸引自住客、換屋族前來購屋，就連租屋市場也是供不應求。