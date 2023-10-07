TutorABC跨界推互動式直播電商

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全球線上英語和華文學習領導品牌TutorABC，歷經為期1年的籌備，宣布跨界開設全新互動模式的直播電商TutorABC Shop，作為第一個推出「連麥」功能的台灣電商，且主打市面上較少見的「體驗型商品」，TutorABC Shop承襲TutorABC深厚的自建平台技術，打造優於業界的沉浸式互動購物體驗，讓直播主與消費者能夠雙向視訊互動，提供多樣化體驗型及服務型商品。

TutorABC Shop由草莓網創辦人、將屈臣氏引進台灣的零售電商傳奇人物Rodney Miles擔任聯合董事，對高度互動、沉浸式購物體驗深具信心，並找來人氣歌手Kimberley陳芳語擔任品牌好友，破框挑戰直播主；為歡慶上線，即日起至11月12日商品全面9折且全站免運，TutorABC會員更享有85折獨厚優惠。

有別於其他平台，除常見的3C及家電用品之外，TutorABC Shop有5成以上的商品都以「服務」和「體驗」型產品為主，主打十大類特色商品，包含賞鯨包島旅遊行程、跑車沙灘車體驗、馬術課程、特色餐廳用餐體驗、個人色彩檢測等等。消費者可透過精緻攝影棚背景、直播主與專家對談，連麥即時互動等方式，更深入感受「體驗型直播」獨特之處。

歡慶TutorABC Shop上線，即日起至11月12日商品全面9折且全站免運，TutorABC會員更享有85折獨厚優惠，多樣商品的獨家優惠，每日多場精彩直播，感受最沉浸式的購物體驗。更多訊息請參考https://www.tutorabcshop.com。