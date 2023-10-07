全新美學概念空間 國美館藝術商店 開幕

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國立臺灣美術館委託知名策展公司時藝多媒體營運的國美館藝術商店已於10月7日正式開幕，歷經三個月籌備，時藝團隊攜手德國紅點設計得獎團隊操刀空間設計，為國美館打造全新美學概念的文創場域。

國美館表示，今年是國美館的35周年，希望民眾到國美館參觀，能夠體驗舒適、富有美學的創新公共空間，並帶領民眾深入了解臺灣百年來的美術發展樣態和經典作品，以及國美館在不同階段的美術使命與角色。身為臺灣唯一的國家級美術館，國美館長期推廣臺灣藝術文化發展，專注於臺灣現、當代美術之典藏、研究、展覽與教育推廣，致力為觀眾提供豐富且專業的藝術欣賞環境與藝術教育推廣活動，呈現臺灣美術風貌。藝術商店作為參觀經驗的重要一環，必須充分延伸美術館的文化推廣功能，以美學概念為核心，進行空間設計及藝術商品選品。

營運團隊時藝多媒體總經理林宜標表示，時藝曾經和國美館合作草間彌生特展，締造了國美館最高參觀人次紀錄，此次接手藝術商店營運，希望能再創佳績，以時藝多年策展以及經營博物館商店的經驗，打造一個兼具藝術推廣及時尚美學的高質感空間。全新裝修的藝術商店特別加入了咖啡輕食區以及親子共讀區，並提供各式藝文課程服務，台中市民及遊客可以很愜意的購物休憩。