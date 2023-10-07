高雄旗糖農創園區 辦音樂節

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高雄市政府都市發展局10月7日至8日，在高雄旗糖農創園區舉辦農創世紀音樂節活動，邀請P!SCO等9組國內外熱門樂團前來獻唱，加上農機展示及文創市集，還有重新粉墨登場的旗山糖廠冰店，連續兩天的精彩活動魅力無法擋，全程免門票也免費停車，歡迎市民朋友一起來園區嗨翻天。

農創世紀音樂節活動由高雄市政府指導，都市發展局主辦，台糖公司高雄區處協辦，10月7日至8日在高雄旗糖農創園區（東九道之驛）登場，總共邀請P!SCO等9組國內外熱門樂團前來獻唱，卡司堅強，透過勁歌熱舞與市民朋友們歡樂互動。想要一起高歌歡唱，享受舒適涼爽的快意秋天嗎？無論騎車、開車、走路或是坐公車，前來高雄旗糖農創園區逗熱鬧準沒錯。

兩天的活動中也安排農機展示，從每天的下午2點到5點半，文創市集活動則是每天下午2點到晚上9點，有眾多文創商品及吃喝好康等候市民前來選購。在歌手精彩的表演聲中，大家可以享受吃喝玩樂快意假期，絕對會讓市民朋友感受到高雄市政府的用心規劃與安排。

除了高雄市政府精心策劃，協辦單位台糖公司高雄區處也卯足全力配合。連日來特別加強整修園區內部環境，整理相關停車場，協助安排民眾停車。

台糖公司高雄區處不惜斥資整修旗山糖廠冰店，為進一步提供更佳的購物及消費體驗，整修工程現已全部完工並招租東九道之驛餐廳，於10月7日早上10點進行開幕典禮，有內門辦桌菜、農特產品、伴手禮等，將配合農創世紀音樂節活動的登場，讓大家感受到高雄市政府及台糖公司的貼心服務。