普仁持續23年幫助青少年逆轉人生 獲「第七屆堉璘台灣奉獻」

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財團法人普仁青年關懷基金會成立23年來致力於培育及陪伴經濟弱勢青年，昨（6）日在200個單位中獲得「第七屆堉璘台灣奉獻獎–公益成就獎」，肯定普仁所從事的公益工作。

普仁表示，基金會致力於貧困弱勢青年學子的服務，透過專業平台與全國 1,000 多所國、高中合作，提供經濟扶助幫助穩定就學，安排多元課程提升競爭力，力挺孩子、逆轉人生。

普仁基金會董事長陳聰亨表示，謝謝林堉璘宏泰教育基金會頒發給普仁這個獎，堉璘公益成就獎是 NPO 界很高的榮譽，普仁全體感到無比的欣喜，今天對普仁而言，是歷史重要的一刻，這個獎給普仁很大的肯定和榮耀，23 年來，更感謝全台1,000 多個學校和老師及本會 100 多位志工的付出，感謝歷屆董事長及董事會、四大計畫委員會、後援會的鼎力支持。更感恩秘書處同仁落實服務工作，有大家齊心協力的服務，才讓普仁能夠得到這個獎肯定，未來會再接再厲的力挺貧困弱勢學子，逆轉人生。

堉璘台灣奉獻獎 2017 年開辦，詃獎目的是希望找到「致力解決台灣社會問題、默默推動台灣進步」的傑出奉獻者或組織，以彰顯他們的人格特質與組織特色，為社會帶來正面向上的力量，樹立典範，推動台灣進步火種，鼓勵更多行動，共創良善的社會。

堉璘台灣奉獻獎為台灣 NPO 界最具指標性的獎項，普仁也希望透過參加角逐，能讓更多人認識普仁。2021 年積極參加該會「募款達人培力計畫」的課程，透過一系列的分享課程與專家輔導培力，成功讓普仁在財務永續的行動上跨出一大步；同年疫情升溫，林堉璘宏泰教育基金會更是擴大甘霖獎的紓困補助，普仁受到該基金會關注，獲得甘霖獎紓困的支持，讓普仁在疫情期間能持續為全國青少年提供服務。