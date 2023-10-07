國際育達人 觀休系送二同學採雙聯學制留學

育達科大觀光休閒管理系蔡宗保副教授於112年9月29日在機場送鍾奇宏及盧華苓2位同學，前往日本札幌國際大學留學追夢。2位同學雙聯學制的合作採「2+2」模式，學生育達就讀兩年、到日本研修兩年，就可以同時獲得兩所大學的畢業證書，就能擁有國外學歷，學歷與實習一氣呵成。

育達科大觀休系三年級的鍾奇宏同學是桃園育達高中餐飲科畢業，鍾同學表示特別感謝桃園育達高中端教師的教導及推薦，在育達科大就讀期間取得多數的證照及比賽得獎，回想當初高中統測時有460多分的成績，可能有機會進入高雄餐旅大學就讀，但想實現日本留學的夢想，還是選擇育達科大觀光休閒管理系就讀，在大一時完全沒有日語基礎，經過不斷努力與學校日語老師的教導，終於達成階段目標出發前往日本留學，再次對自己證明一分耕耘就有一分收穫。

另一位是觀休系四年級盧華苓同學，畢業於君毅高中觀光科，盧同學說非常感謝高中端老師的教導與推薦，在系上就讀期間，參加系學會相關活動，並且取得義式咖啡國際級證照及多樣證照與參與比賽得獎，大一時期日語零基礎，配合學校課程規畫朝目標前進，並善用課餘時間研讀日文，終於達成夢想前往日本留學，希望成為學弟妹的一個榜樣。

觀休系主任李義祥副教授表示，目前系上有3位同學參加雙聯學制赴日本留學，同學們可以順利成行，非常感謝吳菊校長的鼎力支持及鼓勵，在國際處同仁協助申請學海飛颺的計畫補助，大幅地降低同學們留學的費用負擔，以及系上的林建宏副教授、邱文頊副教授、蔡宗保副教授、曾淑穎老師的積極輔導，及洪薏樺助教的後勤支援，讓觀休系大一及大二同學正積極準備赴日本留學，期待透過大家的努力，協助更多同學們實現夢想，勇敢追夢，向國際育達人前進。