「台清交成」半導體業最搶手？這家8成工程師來自科大

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閎康檢測實驗室有如IC的醫院，客戶多為人才匯聚的晶圓代工、IC設計廠，但閎康工程師卻有8成來自科技大學。董事長謝詠芬說，閎康自有一套培訓教學方法，關鍵在於把基本科學訓練變成工程訓練，她希望政府能加強在職教育或應用科學教育。

閎康位於新竹科學園區矽導研發中心的接待大廳，給人的印象就像是健檢中心，明亮色調的裝潢，放著輕柔的音樂，令人心情感到放鬆。謝詠芬接受中央社專訪說，閎康實驗室如醫院一樣有顯微鏡、超音波、X光等設備，只是閎康設備的解析度、精密度比較高，價格也比較昂貴。

謝詠芬進一步說明，醫生檢查骨頭，眼睛看得到，但閎康檢測IC則是眼睛看不到，要到奈米等級。醫院設備價格是新台幣500萬元以上，而閎康1年資本支出要10幾億元，買的設備100萬美元起跳。

謝詠芬指出，閎康的分析檢測系統如同人體的醫療體系一樣，醫院從理科檢查、內科診療、外科手術、到醫學中心的病理研究；閎康是對失效樣品進行非破壞性檢測、電性分析、物性分析到材料分析，提供客戶醫療級的分析檢測服務。

外界多以為工程師要來自台大、清大和陽明交大，謝詠芬坦誠，基於現實問題，閎康在薪資條件無法和晶圓廠及IC設計廠搶人才，成立第1天就閃過他們喜好的人才，往私立大學、科技大學招手，閎康目前工程師逾8成是來自科技大學。

閎康成立至今已21年，在台灣、中國和日本累計開設16個實驗室，員工超過1200人。謝詠芬肯定科大畢業生電腦操作能力與語言掌握沒有障礙，人力需求甚至可以降到高職。她強調，「在閎康只要肯做就有機會」，不是沒有學歷就沒有機會，閎康有很多高中畢業的員工。

謝詠芬說，閎康一直以來是自己培訓員工，她稱之為「開光」，透過自有教學方法、道具及升等辦法，大部分以實際工作案例及模型，讓員工「做中學」。閎康的接待大廳就擺放著有如樂高玩具的鰭式場效電晶體(FinFET)模型，員工可以透過實體拆解理解結構。

在選才方面，謝詠芬也有其獨特的想法，她從女兒身上學到，打手遊電玩的人可以一心多用、反應靈敏，眼睛注視著螢幕，同時可以打字對談，嘴巴還可以回話，要到閎康這樣就合格8成；相反地，她認為若不會打電玩，一板一眼地學習反應慢，在工作上會很痛苦。

此外，閎康很多實驗室工作需要會煮飯的人才做得好，謝詠芬說，會煮飯的人知道備料及蒸炒流程的先後順序，且動作可以很快，不會慌亂不知所措，這在實驗室操作時也很重要。

她認為，不是只有攻讀半導體或電機系的學生，才能到半導體廠工作，關鍵是要把基本科學訓練變成工程訓練，政府應加強畢業生在職教育或應用科學教育，而不是像有些半導體學院將電子系和材料系課程再教一遍。

在工作激勵措施方面，閎康同樣有其獨特作法。工程師除了薪水，每個月還能依據自己生產力領取獎金；此外還有季度獎金、年度分紅，核心技術人員每3年另有簽約金。她認為，員工不見得要自己開公司，可以在自己負責的單位看到耕耘的結果，好比內部創業的概念。

隨著加速海外布局，閎康也仰賴台灣幹部開疆闢土。依據閎康內部規劃，實驗室在開幕3年內，台幹人數將降到1/3以下，5至10年進一步降至20%，撤回的台幹則開始準備其他地區新開設的實驗室。

謝詠芬表示，閎康於2019年設立的日本名古屋實驗室，目前台幹人數已不到1/3；今年9月開幕的熊本實驗室，則以台幹居多，約占2/3。閎康目前準備進軍美國，在亞利桑那州鳳凰城開設實驗室，規劃15至20名台灣人員前往支援，已有4人取得工作簽證。

謝詠芬說，以前科技業出國的工程師多是成績很好的台大、清大、陽明交大和成大畢業生，如今在閎康就有機會讓台灣基層人力也可以躍上國際舞台，也取得不錯成績。