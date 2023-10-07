非農就業數據爆表 美股V轉收紅 三大指數漲超1％

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非農就業數據遠超預期，顯示美國就業市場及經濟需求韌性堅強，也再次加強聯準會於今年底再度升息的機率，報告出爐後，美國股債一度閃崩，但盤中上演戲劇性反轉，尾盤急速竄升，在科技股強勢漲幅之下，三大指數收盤漲幅超過1%，道指大漲近300點。

道瓊工業指數暴漲 288.01點，或0.87%，以33,407.58點作收；標普500指數上漲50.31點，或1.18％，收4,308.5點；那斯達克指數高漲211.51點，或1.6％，收13,431.34 點；費城半導體指數上漲68.24點，或2.00％，收3,475.21點。

本周道指仍跌0.3%，連跌三周，那指及標普憑藉今日1%漲幅扭轉頹勢，那指周漲1.6%、標普周漲0.48%。

數據方面，美國勞工部周五發布投資人關注的非農就業報告，非農就業人口意外增加33.6萬人，不僅是市場預期的近兩倍，還創下2023年1月以來最大增幅，前兩個月就業人口大幅上修至12萬人。評論稱，這份數據凸顯了就業市場格外強勁、經濟過熱，強化了聯準會可能會再度升息，並會更長時間維持高利率政策的預期。

市場顯然認為今年內聯準會升息的可能性大增，根據芝商所Fedwatch tool的最新統計指出，市場押注Fed在12月會議上，將基準利率調高1碼到5.5％～5.75％的機率，已從報告發布前的34％上升到近50％。

而失業率在8月升至3.8%，創2022年2月以來新高後，9月的失業率與前一個月相同、持平於3.8％。薪資增漲意外放緩，這可能是阻止聯準會升息的好消息。在就業市場升溫的同時，市場密切注意下周公布的CPI和PPI數據。

就業數據公布後，美債價格跳水，掀起債市拋售潮。美國十年期公債殖利率迅速攀升至4.887%，再創2007年來以來新高，收盤時漲幅回落至4.79%。美銀全球研究部周五的一份報告中表示，隨著美國30年期公債殖利率從高峰到谷底的跌幅達到50%，固定收益市場的潰敗正在引發「有史以來最大的債券熊市」。美銀表示，截至周三的一周內，債券基金已經流出25億美元，但美國國債流入46億美元，為連續第34周流入。

政經方面，在連續兩周罷工升級後，美國汽車工人聯合會（UAW）宣布本周不擴大罷工範圍，消息人士透露，工會與三大車廠的談判露出曙光，其中通用汽車同意根據全面協議生產電動車電池、福特也向工會提出「史前無例」的驚人調薪方案。

地緣政治方面，美國對中國晶片出口禁令滿一周年，更大範圍管制以補足原本禁令漏洞的更新版措施，正蓄勢待發，AI晶片也將重點列管。美國行政管理和預算辦公室網站日前披露相關法規內容，外媒分析，這代表影響更大的限制措施，已在各部門達成共識，可能會很快推出。另一方面，美國正積極規劃拜習會，有意在11月的舊金山亞太經合會（APEC）上促成峰會。