播商崛起 就醬播攜直播主與Meta共創三贏

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台灣直播帶貨在近年蓬勃發展，逐漸成為網民娛樂、資訊交流的重要平台。全球社交媒體巨擘Meta於9/19與台灣領先直播帶貨平台商「就醬播」共同主辦交流會，邀請台灣知名直播主作為市場代表共同參與，探討直播帶貨平台服務與產業的未來發展及更多合作機會。

此次交流過程中，直播主分享自身對直播帶貨行業未來看法，並對於Meta的邀請及對台灣直播市場的關注感到榮幸與振奮，認為這顯示直播帶貨無限潛力和前景，並透過對談，深入了解如何更有效地操作直播中廣告流量、社群守則等議題，並期待更好用戶體驗。

Meta與台灣直播主的這次交流，得到了台灣領先直播帶貨平台商「就醬播」的全力支持，就醬播共同創辦人鄭凱陽表示：「我們不僅與Meta學習東南亞直播帶貨市場的寶貴經驗，還與Meta攜手，共同研發多元化的品牌直播策略。無論是協助品牌直接進入現有直播帶貨渠道，或是打造品牌專屬的直播間，我們都能全方位地為品牌提供相關的方案。2024這將是台灣品牌直播帶貨元年！屆時，各大品牌將有機會開創自己的直播天地，深化與粉絲之間的連結，開啟一場品牌與粉絲之間的獨特交流之旅。」展現了對台灣直播帶貨市場的絕對信心，這也預示著台灣的直播帶貨產業將迎來更多機遇，為用戶提供更豐富多彩的直播帶貨新體驗。