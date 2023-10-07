首屆「2023臺中青年設計競賽」熱烈報名中

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臺中市政府經濟發展局回應產業對設計人才的日益重視，提供青年發揮創意的平台，舉辦「2023臺中青年設計競賽」，徵集青年設計師為「臺中伴手禮」和「在地美食」注入設計能量。線上報名自2023年9月13日至10月13日中午12時止，總獎金20萬元，首獎高達10萬元，歡迎尚未投件的青年們把握機會報名參加。

「2023臺中青年設計競賽」訊息

 報名網址：https://youth-taichung.com.tw/designorder.aspx

 徵件期間：即日起至2023年10月13日中午12時止。

 獎項：總獎金共計新臺幣20萬元整。

一、首獎1名，獎金新臺幣10萬元整。

二、貳獎1名，獎金新臺幣5萬元整。

三、參獎1名，獎金新臺幣3萬元整。

四、佳作2名，每名獎金新臺幣1萬元整。

競賽主題：

以「臺中市伴手禮或在地美食」提案，創作「非特定品牌」產品的形象設計、平面視覺設計、產品外觀或商業包裝設計、廣告文宣等，呈現於A3（420mm *297mm、直式）大小圖面上，以外觀、圖像、標誌、顏色、樣式等，營造特色風格和質感，提升產品價值、認知度和識別度。

參賽資格（以下皆須符合）：

1. 年齡為18至45歲（未滿46歲）。

2. 設籍於臺中市（需檢附身分證）；或於臺中就學、就業者（需檢附證明文件如：學生證、職員證、名片及公司在職證明等）。

※ 備註：經查有不符合資格參賽之情事，將取消參賽與得獎資格。

關於臺中市青創夢想家計畫「2023臺中青年設計競賽」任何問題，請電洽(04)2228-9111#31143 鄭小姐，或洽詢臺中市青創夢想家LINE官方帳號 https://lin.ee/JDOEifn。