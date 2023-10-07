「hohoka好好教」提兒童財商教育計畫，引領普惠金融潮流革命

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金錢在生活中扮演不可或缺的角色，但缺乏健全的財務知識可能對個人、家庭，甚至整個國家的財政穩定帶來負面影響。為因應此一挑戰，「hohoka好好教」提出財商教育計劃，不僅完成「普惠金融」最後一塊拼圖，也引領台灣兒童財商教育潮流革命。

「hohoka好好教」是一個致力於兒童財商教育的新創團隊，期許成為兒童財商領域的探路者，企圖通過有趣的故事，將財商教育融入每個家庭的日常生活。他們的目標是讓每個孩子都能從小學習和理解財務知識，建立健康的財務觀念，有能力開創豐盛的人生。

近年來，金管會和民間機構積極參與，並投入大量人力，致力推動「普惠金融」教育計畫和課程，以提高公眾金融知識和識別金融風險的能力。這是一個充滿關懷和責任感的行動，企圖幫助整體社會建立堅實金融素養。

因此「hohoka好好教」企圖將財商素養帶進每個家庭，讓孩子從小打造扎實財商根基。利用「親子共讀」方式，協助孩子建立正向價值觀與責任和誠信的重要性，並使父母和孩子有機會藉由繪本內容，一同體驗財商教育的樂趣。

「hohoka好好教」最近在嘖嘖募資平台，推出台灣首套專為3-8歲孩童設計的⟪好好教兒童財商系列繪本⟫。六本一套的繪本，被譽為著重「啟發思考、尊重差異，協助家長培養孩童財商、情商與社交智商」的全方位教育工具，這使募資計劃以突破900％的達標率完成目標。這個數字反映出，台灣父母對兒童財商教育的迫切需求，同時凸顯台灣長期以來缺乏針對兒童和青少年，系統性規劃的財商教育內容。

兒童財商教育是贏得未來的關鍵，而「hohoka好好教」扮演該領域的引領者，為台灣的孩子和家庭，帶來一個更積極、更有智慧的未來。「hohoka好好教」提出的兒童財商教育計畫，將成為補齊台灣「普惠金融」計畫的最後一塊拼圖，對台灣下一代的生活產生積極而持久的影響。

財商素養需要具備財商的知識（金融知識）為基礎，進而轉化為管理金錢或決策的能力。依據OECD（2011）將財商素養定義為，一個人作出合理財務過程，所應當具備的意識、知識、技能、態度、心態與行為，完整動用這些能力，做出良好財務決策，最終能實現個人財務健全狀態。