名家觀點》代帆：不要低估中國捍衛南海主權決心

大陸暨南大學國際關係學院副院長、菲律賓研究中心主任代帆7日在大陸《環球時報》撰文指出，2023年以來，菲律賓在南海問題上小動作不斷。過去，菲律賓政府主要是操弄法律和聯盟兩個層面，追求在南海區域的非法權益，而在軍事層面盡量採取避讓政策，彼時圍繞南海的博弈和鬥爭也主要發生在國際輿論界。但現在，菲律賓在南海上的動作愈發走形，它的一系列做法愈發讓人費解。 代帆表示，尤其8月以來，菲律賓反覆在仁愛礁和黃岩島海域挑釁，除了為擱淺在仁愛礁的馬德雷山號登陸艦運送補給，還一再試圖運送建築物資，以加固破敗不堪的馬德雷山號，坐實非法侵占仁愛礁的事實。菲律賓國內一些人還嫌事不夠大，不斷鼓噪民族主義情緒並配合菲國內和國際一些媒體進行炒作。其中一個荒唐和令人不解的舉動，就是菲律賓海岸警衛隊發布菲方人員潛入海中割斷所謂中國浮標纜繩的視訊，結果內容被證明是假的而被公開打臉。 代帆稱，小馬可仕政府上台以來一直對外宣稱，外界對菲律賓行為的解讀過分考慮大國競爭因素對菲外交政策的影響，而忽略了菲律賓作為主權國家維護自身國家利益的決心。這話雖然沒錯，但另一個同樣需要強調的事實是，任何理性合理的外交政策都必須基於對國家實力的準確評估，以及對外交對象和國際形勢的敏銳判斷，而非基於對民意的簡單鼓噪和操弄。從本屆菲律賓政府迄今為止的一些表現來看，至少與其他幾個東協大國相比，菲律賓對中國的瞭解顯得乏善可陳。 代帆說，尤其隨著美國加大拉攏、美菲恢復甚至擴大軍事安全層面的合作，菲律賓國內親美派的聲調有所上升，親美顯現出成為菲律賓社會「政治正確」的苗頭。這樣的政治和社會生態，容易對政治社會菁英甚至社會普通民眾產生誤導性影響，使菲律賓更加缺乏對中國事務的理性認知和平衡把握，這也會讓菲律賓的對華政策尤其圍繞南海問題的立場，在整個東協尋求達成「南海行為準則」、管控並通過對話解決南海分歧的背景下顯得怪異。 代帆強調，但一個顯而易見的事實是，無論是因為域外大國的慫恿鼓噪還是由於自身認知不足，菲律賓在南海問題上的任何戰略誤判都可能會讓自身付出代價。中國既不缺乏手段也不缺乏戰略意志來維護自己在南海的主權和合法權益。包括菲律賓在內的東協各國都是中國無比珍視的地區合作夥伴，長期以來，中國一直希望與包括菲律賓在內的東南亞國家延續和保持友好關係，推動雙邊合作全面深化。 代帆認為，中國之所以在南海地區對菲律賓的挑釁行為予以適當容忍，很大程度上是因為中國一貫主張以和平手段解決南海爭端，不希望地區和平安定的總體環境受到破壞。中國愛好和珍視和平，但縱觀中共建政以來的歷史，即便是在國力尚弱的個別時期，也會為了捍衛國家主權和安全利益而敢於亮劍。