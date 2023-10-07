「全糖開唱GIVE ME 100％ SUGAR」音樂祭 超狂卡司齊聚台南

「全糖開唱GIVE ME 100％ SUGAR」音樂祭首部曲將在今年2023年12月08日到12月10日、也就是24節氣中的「大雪」的隔日，於台南體育公園熱鬧舉行，台南自1624年荷蘭東印度公司築安平築熱蘭遮城開始，至2024年將屆滿400年，作為揭開「台南400」暖身序曲的全糖開唱，第一波曝光70組演出卡司，希望三天吸引數以萬計的樂迷一同共襄盛舉。副標題「沒有糖怎麼活「NO SUGAR NO LIFE」則是闡明了「糖」其實也是音樂也是養分；全糖開唱卡司堅強，邀請到多組金曲獎級陣容演出，有今年奪得金曲獎最佳樂團的宇宙人，以及最佳原住民語歌手獎、評審團獎的葛西瓦，鍍金演唱與樂迷同歡！另外還請到音樂才子韋禮安，歌曲傳唱無敵卻鮮少參與音樂祭類型演出，誓言此次將會在全糖開唱開創熱門歌曲大合唱的場面，與樂迷們共創最熱情的現場氛圍。

全糖開唱自開賣即公告70組演出卡司，包含多組熱門主流音樂人、30組以上的樂團組合、20位以上嘻哈饒舌歌手，其中阿跨面&Green Father 比杰&潔心& God Øne、潤少&縉 Jin、潮州土狗&MAJIN等多組卡司也將合體演出，共演火花驚喜不斷，絕對不容錯過！期待透過豐富的音樂內容，打造任誰都會喜歡的音樂祭平台。三天的音樂熱力展現台南在地原汁原味的好客熱情！讓大家都能在台南這個含糖、甜美的城市裡，一起享受音樂，進而獲得進補、滋養，為生活補進滿滿的動力！主辦單位「台南市黃金海岸發展協會」與「秝澄時尚」特別準備融入臺南意象的音樂祭週邊商品，作為答謝購票的免費厚禮，展現「台南400」在地的熱忱與魅力！

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