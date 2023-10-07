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父母都聽障 她用「無聲」的愛長大且勇敢追夢

  • 中時即時 賴佑維
就讀桃園市福豐國中七年級的李沛潔（右一），父母都是聽障人士，她學習手語，也努力求學，獲得靈鷲山普仁獎肯定。（靈鷲山提供）
就讀桃園市福豐國中七年級的李沛潔（右一），父母都是聽障人士，她學習手語，也努力求學，獲得靈鷲山普仁獎肯定。（靈鷲山提供）

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就讀桃園市福豐國中七年級的李沛潔，父母都是聽障人士，她從小學習手語，是爸媽與外界溝通的橋梁，課餘時，會到爸媽工作的雞蛋糕攤位幫忙，從不因家庭弱勢而退縮，面對好奇眼光仍坦然面對，還說「和爸媽比的是手語，對他們的愛，和大家一樣都是無窮無盡的。」

靈鷲山桃園講堂執事釋妙慧法師稱讚，沛潔父母是耳朵聽不到的靜音菩薩，為了不讓爸媽擔心，她主動完成功課、溫習課文。課餘時間，分擔洗碗、洗衣等家務；教導妹妹功課、說話，說故事給妹妹聽，是個稱職的小姊姊。體恤媽媽擺攤辛苦，還會幫忙準備雞蛋糕的原料，有時主動在攤位上招呼顧客，應對進退得宜。

李沛潔因為家庭環境，在學習注音符號時遇到困難，她努力克服，不斷學習，並把握各種機會，擔任班長、學校自治市幹部等，參與校內外朗讀、四格漫畫、音樂比賽、發明展等，學校老師都稱讚她是自助助人的最佳典範，曾獲2023年總統教育獎、2022年靈鷲山第12屆全國普仁獎肯定。李沛潔也希望持續追求夢想，讓全世界聽見自己的聲音，看見爸媽對她的愛！

在師長、同儕眼中，李沛潔貼心懂事，聰明機伶，熱心服務，待人有禮，興趣廣泛，多才多藝，是個品學兼優的好孩子。具有普仁獎看重的「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，在逆境中力爭上游，成為閃耀自己，也照亮別人的小太陽。將父母無聲的力量，轉化為無窮無盡的愛。

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