日本8月對中水產品出口額減65.7％ 日媒：9月料續降

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日本福島核一廠核汙水排海後，中國大陸宣布全面暫停自日本進口水產品。日本官方昨公布數據顯示，8月對中國大陸的水產品出口額為36億元（日圓，下同，約合新台幣7.75億元），較上年同期減少65.7％，連續兩個月同比下降。日媒預估，9月的日本水產品出口估計還將進一步下降。

日本共同社6日報導，日本農林水產省公布數據顯示，8月對中國大陸的水產品出口額為36億元，較上年同期減少65.7％，錄得連續兩個月出口額同比下降，且較7月（同比減少23.2％至77億元）情況還進一步惡化，其中扇貝和海參下滑嚴重，對產地造成很大打擊。

日本8月農林水產品和食品出口總額減少7.9％至1034億日元，連續兩個月同比下降。其中，水產品減少8.2％至288億元。按出口目的地顯示，8月日本農林水產品和食品的對中出口總額減少36.3％至175億元。其中，扇貝減少71.3％至16億元。

香港政府日前也在福島核一廠核汙水排海後宣布，禁止進口福島等10個都縣的水產品。然而，數據顯示，8月對香港的水產品出口增加15.5％至69億元，時隔1個月轉增；扇貝同比增加54％至9億元；農林水產品和食品出口總額增加4.6％至176億元。

對此，報導稱，出口下降原因係自東京電力福島核一廠核汙水排海前的7月起，中國便加強了對日本水產品的放射性物質檢測，並在日本核汙水排海後，於8月24日全面暫停了日本進口水產品。報導指，受此影響，9月的日本水產品出口估計還將進一步下降。