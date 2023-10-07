4台廠暗助華為 經濟部喊查！謝金河嘆經長王美花「1作法」太失策

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【旺得富理財網 李宗莉】彭博點名崇越、漢唐、亞翔、矽科宏晟等4家半導體設備製造商，在深圳協助華為子公司蓋廠，財信傳媒董事長謝金河研判，美官方授意報導的可能性極高，意圖逼台灣政府出手處理，但他也透露，某大型金控經濟學者不滿表示，經長王美花說違規罰處2500萬元太輕，等於為叛國行為標價，主張處罰應無上限，謝金河也認為，作法非常值得討論。

謝金河今（7）日在臉書發文，在美中角力，美國祭出晶片法案，且不斷升高制裁手段之際，彭博這篇報導很可能是美方授意，而且，美國正在警告，對中國的晶片封鎖，最大的破口是台灣。

為了技術突圍，中國借力使力，一個是讓台灣的科技大廠在中國設立子公司，用子公司把台灣的技術「借」過去！另一個是讓台灣的科技公司在A股市場掛牌，像亞翔在蘇州的亞翔系統集成，就在A股上市，因此在美國堅壁清野的戰略下，台廠成為最大的缺口。

這回彭博點名4家公司都是設備供應商，基本上跟核心的技術有一段距離，但美國拋出這個議題，警告意味濃厚，台灣的經濟部不能不處理，王美花說若廠商違反規定，每家罰款2500萬元。

1家國內大型金控公司的經濟學家，傳簡訊告訴我，1個理專吞3億，我們1家就罰3000萬元，他說：原來叛國這麼便宜！不罰不知道，一罰大家都叛國了，他認為叛國罪加一等，處罰應該沒有上限，王美花部長等於為叛國標價。他也提到金管會在推動ESG，有叛國行為的企業，公司治理應該給幾分？

他的觀點，非常值得大家來討論！這些年，大家都在討論兩岸開戰，說台灣很危險，其實無形的戰爭比有形的戰爭更可怕。這次潛艦背後涉及立委洩密案，以及Linbay好油的自導自演風波，背後都是認知作戰。台灣最危險的是內部很多人心向對岸，大家認為兩岸同是一家人。

最近很多人在炒作ECFA題材，從數據顯示，台灣出口到中國的石化、紡織、機械、金屬製品，全部加起來約200億美元，但以半導體為主的電子零組件，這兩年都超過千億美元，這才是台灣的生存命脈。

假如中國的半導體突圍，然後像面板、LED或太陽能電池模組等產業，瞬間淪為「慘業」，台灣失去半導體的千億美元出口產值，台灣不用戰爭，自己就會趴在地上，半導體產業的護國神山角色也可能出現巨大變化。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。