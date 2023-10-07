台積電、三星3奈米遇大麻煩？外媒踢爆「作2片壞1片」

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【旺得富理財網 李宗莉】受惠N3製程貢獻，台積電第3季營收才以5466億元，季增13.6％，創下同期第3高紀錄，營收表現優於財測預估，外界原期待將替19日登場的法說注入強心針，但外媒最新報導卻指，台積電與三星的3奈米良率均不到6成，現僅5成左右，等於作2片就有1片得報銷，遠低於吸引蘋果等硬體供應商所需的7成水平，也讓明年營運展望增添變數。

科技新聞媒體TECHSPOT在6日報導指出，消息人士向韓媒Chosun Biz表示，三星、台積電等兩大半導體巨擘，發展3奈米製程時遭遇重大瓶頸卻未曝光，直指2大廠良率可能都難以超過60%，遠低於吸引硬體供應商所需的水平，若要成功吸引高通、輝達等重量級買家，需要達到至少70%的良率才足夠。

Chosun Biz報導，根據半導體產業4日消息，已知三星和台積電的3奈米製程良率都維持在50%區間，先前有報告一度顯示，三星為大陸客戶設計的晶片已達60%良率，但後來發現這個數字不包括邏輯晶片的SRAM，也就是非完整的3奈米製程。

同一時間，為蘋果iPhone15 Pro系列提供A17處理器的台積電，3奈米FinFET製程最佳化的進度，也傳落後疑慮，日前一些專業人士原預估，台積電3奈米的良率最高可達7成以上，但現傳出良率約落在55%上下。

蘋果新機iPhone15 Pro系列首度採用3奈米製程，隨台積電恐陷瓶頸，報導預測，正競相生產先進製程的三星和英特爾，或有機會受惠。

除台積電和三星都準備在2024年和2025年生產更先進、更高效的3奈米製程，英特爾也擬推3奈米Sierra Forest和 Granite Rapids晶片，力圖迎頭趕上，英特爾7月曾聲稱，製造已達到產量和性能目標，但卻未給出具體數字。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。