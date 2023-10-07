美擬增IMF貸款資金配額 限制中國投票權

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外媒引述不願透露姓名的一些政府官員稱，美國政府正在說服國際貨幣基金組織（IMF）其他成員國，一方面容許IMF增加貸款資金的配額資源，同時亦要限制中國、印度及巴西等國家的投票權，但美方的行動存在很大困難。

路透7日引述不願透露姓名的一些各國政府官員稱，IMF與世界銀行將於下周在非洲國家摩洛哥舉行年會，主要國家財長期間將討論IMF增加配額資源的事項。自2010年以來，IMF一直沒有改變配額資源水平，但隨着新冠疫情結束，關於IMF增加配額資源以提升貸款能力的討論開始升溫。

報導指出，IMF一貫把配額資源與投票權掛鉤，一旦提高配額資源，中國、印度、巴西等國的投票權將相應增加。在IMF擁有最大投票權的美國，其本土鷹派政治人物並不樂見中國的投票權上升。因此，美國財長葉倫預料將於IMF年會上，要求各國按目前比例增資，投票權則保持不變。

報導稱，美國為增加建議的吸引力，將建議在IMF設立第五個副總幹事職位，作為中等收入國家的代表，並要求增加代表北非國家的理事人數。

不願透露姓名的巴西官員指出，美國的建議實質上是弱化IMF的做法，中印巴三國經濟發展迅速，理應在IMF有更大影響力，因此相關談判可能膠着。

前IMF官員Mark Sobel表示，美國的建議未必能吸引到足夠的IMF成員支持，本次會議可能無法達成結論。前IMF官員Mark Plant也認為，由於IMF目前並不缺乏資金，相關討論可能須要一段時間才有定案。