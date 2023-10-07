越南旅遊「2大弱點」難吸陸客 業者盼用這招救市

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【中時新聞網 栗筱雯】新冠肺炎疫情肆虐全球3年多之後，全球旅遊市場終於在今年迎來大幅復甦，中國大陸去年底才正式解封，旅遊大軍今年全面「復出」，各國積極搶客，越南業者卻開心不起來。疫情爆發前，越南的外國觀光客第一大來源是中國大陸，如今越南在陸客心目中連前5名都排不上，今年前3季陸客到訪旅次不到疫情之前同期3成，令越南旅遊業界憂心不已。

越南網媒《越南快訊》（VnExpress）4日報導，據越南大數據研究所（Big Data Research Institute）與總部位於北京的中國線上旅遊業者「去哪兒」（Qunar）今年9月18日共同發布的調查結果顯示，中國大陸遊客心目中最熱門的5大亞洲旅遊目的地是曼谷、首爾、東京、吉隆坡、新加坡、香港。另一項9月中旬發布的中國大陸民眾調查顯示，8成受訪者有意明年出國旅遊，這是過去2年來新高。今年1到9月，越南接待陸客逾110萬人次，相當於疫情爆發前同期的28%。

越南河內的大型旅行社Fantasea執行長陶越龍（Dao Viet Long，音譯）說，新冠肺炎大流行爆發之前，芽莊市（Nha Trang）、峴港（Da Nang）、富國島（Phu Quoc）是越南境內最受中國大陸遊客歡迎的3大目的地，旺季期間每天超過2萬名陸客搭包機湧入芽莊。他引述中國旅遊局數據指，今年上半年出境陸客約4000萬旅次，相當疫情前同期23%，這4000萬旅次之中僅55.7萬進了越南，少得可憐，但部分原因可能與中方遲至3月15日才把越南列入開放到訪國之一有關。

陶越龍說，陸客棄選越南的原因包括旅遊選項有限、缺乏豪華服務。他指出，在陸客眼中，越南仍是「便宜」的旅遊地區，在疫情爆發前，曾有「零團費行程」（zero-dollar tours）供陸客參團，品質低落且內容不透明。

當時大量陸客透過中國的旅遊業者組成低價團到訪越南，入住中國人開設的飯店，在中國餐館用餐，到中國人開的商店購物，帶團的是中國導遊，沒找越南地陪。疫情前陸客消費力連年名列全球冠軍的實力，越南業者往往「看得到吃不到」。

越南豪華郵輪行程業者Lux Group執行長范河（Pham Ha，音譯）說，疫情爆發前，到訪越南的陸客很多，但只有一小部分來自上海、北京這類富人較多的已開發大城市。

專研豪華旅遊市場的范河指出，中國大陸是世界最大的出境旅遊市場，東南亞多國競相招攬，越南應提升促銷活動品質，把越南變成奢侈旅遊目的地，「越南的當務之急是跟進泰國，為中國大陸旅客提供免簽證待遇，並增加直飛中國的航線」。他強調，改善中國大陸遊客入境越南的程序，很可能會是幫助越南提升陸客到訪數的關鍵因素。

泰國今年9月25日開始實施5個月陸客免簽入境政策，馬來西亞也在考慮此事，緬甸計畫對陸客提供落地簽。