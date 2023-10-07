台南房價全台最硬？專家曝關鍵原因：天價也有人買單

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【中時新聞網 邱怡萱】台灣房價居高不下，過去房價相對親民的中南部也跟著飆漲，馨傳不動產智庫執行長何世昌在「房產知識Buffet+」臉書發文指出，最近這幾年台南房市飛躍性發展，也許有人會把房價上漲怪給炒作、投機，但卻忽略了產業發展對當地市場帶來的驟變。他並提到，台南透天竟然用上SRC結構，建商開出天價也有人買單，顯見當地房市依舊看俏。

何世昌分析台南房市，其中位在新市區、善化區、安定等三間區之間的「南部科學園區」（以下簡稱南科），從1996年1月動工之後，房市反應極為冷淡，雖然一直到2000年初，有少部份建案訴求南科，但市場不太買帳，另一個原因，則與當時房市景氣低迷有關，畢竟那時處於「房市失落的十年」，台南房市未因科學園區落腳的消息而瘋狂。

何世昌說，大約在2005年左右，南部房地產景氣明顯復甦、價格緩步上漲，前總統陳水扁2007年到高雄買房，令市場信心大振，有些人把這一年當成南台灣房市的起漲點，然而，這是錯誤印象，因為此前高雄、台南房市已經轉趨活絡，但2008年發生金融海嘯，房市又一度轉跌。

「金融海嘯結束後，南台灣房市跟著北台灣復甦，但價格上漲力道並不算強。」何世昌進一步指出，2012年那一年，當時台南推案非常熱、推案量也不小，房價還算便宜，大部份區域新案成交單價是1字頭，中古屋則更便宜，像是台南東區地點稍差的老透天超便宜，電線杆上貼的求售傳單，一棟2、3百萬大有人在，公寓1百萬初頭就買得到。

何世昌進一步表示，雖然中古屋主還沒感受到房地產行情大潮即將來臨，但新建案已透露出端倪，最大的特徵是高價豪宅案陸續出籠，而且都能順利賣完，他看見最瘋狂的建案是一個透天案，一般透天案差的用磚造、正常的用RC，但這個透天案居然是用SRC，而且開出夭壽貴的天價，更讓人傻眼的是竟然有人買單。

何世昌強調，就連大城市高雄、台北，多數大樓都只用RC，而台南透天竟然用上SRC，可見建商已感受到潛在購買力正在快速墊高當中，才會推出如此神規劃的建案，這已非單純的需求，而是要滿足奢求。

何世昌分析，2014年至2017年，台灣房市進入空頭，但台南房市表現意外穩健，2018至2023年，全台房市復甦，台南表現更為傑出，單純比較台南、高雄兩地的國泰房地產指數、聯徵中心成交單價統計，以及預售屋每坪單價走勢，會發現台南增幅較大，中古屋價格與高雄差距持續縮小，而預售屋單價，更與高雄出現「黃金交叉」、互有領先。

何世昌說，台南房市的主要動力來自於南科，南科之於台南房市，猶如「厚積薄發」，累積約二十餘年發展才步入大行情的第一波段，前景依然可期。