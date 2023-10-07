台積電美國廠搶人 為何5成從台灣挖去？外媒驚揭內幕

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【中時新聞網 吳美觀】台積電赴美設廠獵才沒想像中容易，外媒消息指出，台積電兩座亞利桑那州廠計畫招募4500名員工，至今已聘請逾2200名員工，其中近半數來自台灣。業界專家表示，台灣工程師通常修完4年的工程課程，但美國同樣的工學院畢業生為尋求更高薪的工作，選擇去大型美企。

英國金融時報報導，台積電試圖透過美國當地工學院來招攬人才，而許多年輕工程師雖然把台積電視為職涯起跑點，卻已計畫提早跳槽。

知情人士指出，台積電亞利桑那州兩廠計畫招聘4500名員工，目前已聘用2200多人，其中近半數是直接從台灣外派的人員。

美國顧問機構SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel表示，台灣工程師通常會修完4年工程課程，但接受同樣訓練的美國工學院畢業生能找到高薪資的工作，例如前往蘋果公司研發鏡頭或到FB母公司Meta Platforms任職。

亞利桑那州立大學教授Michael Kozicki稱，台積電在亞利桑那州面臨的工作流動，與台灣大不相同。

有專家分析，台積電海外設廠的挑戰都不同，日本晶圓廠的興建過程比美國進度快且順暢。一位參與美日廠計畫的台積電工程師透露，「台日文化較相近，日本跟我們有類似的生產模式和工作倫理。」

報導指出，台積電了解這些差異，除了專業技術培訓，也安排國外員工接受語言和文化訓練。Mino Morgese是2021年底進入台積電的美國員工，公司安排心理師來協助他降低文化衝擊，如今已能適應在台積電的生活。Morgese自豪是打造亞利桑那廠的先鋒之一，還說：「蓋一座尖端科技的大型晶圓廠，這可不是常有的事。」