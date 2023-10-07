東京一碗拉麵賣1萬日圓 日本觀光正醞釀「差別化消費」

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【中時新聞網 王嘉慶】新冠疫情後，日圓一瀉千里，日本人沒錢出國，又面臨海外觀光客挾貨幣優勢大舉入境，造成當地消費物價攀升，甚至傳出東京六本木一碗拉麵售價1萬日圓（約新台幣2200元）。日本旅遊逐漸質變，「價格雙軌制」可能是今後趨勢，如果你不是日本人，得多花一點。

「いらっしゃいませ」，隨著遊客再度上門，日本人盼刺激經濟的同時，又不免矛盾地認為，觀光客推高物價，將導致自己「三餐更吃不飽了」。畢竟日圓陷入弱勢，外國人不怕花錢，連帶漲聲響起。

根據日本媒體報導，JR集團本月起大幅調漲專門賣給觀光客的「Japan Rail Pass」價格，漲幅49%至77%不等，其中包括旅遊人士最喜歡的7日周遊券。之所以漲價，除了維持營運成本，多少也有弭平日人心理不平衡的考量。

報導分析，大城市湧入更多有錢人，房租、餐廳價格暴漲，一般人越來越消費不起。服務業感受最明顯，表面雖歡迎觀光客，內心反感卻在蔓延，「只是嘴巴不說」。

解決方式之一就是「價格雙軌制」，主要針對外國人設計更豐富的中、高價內容，「出來玩的心態上較不介意價格」，不僅增加收入，另一方面維持平價方案，回饋國內民眾。或乾脆全面調漲，但日本人可享折扣優惠；台灣國旅早有類似經驗。