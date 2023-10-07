科技戰升溫，美議員促華府加強禁晶片出口中國措施

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美國兩名共和黨籍國會眾議院委員會主席促請華府，須更嚴格限制美國晶片及晶片生產設施出口至中國。兩名議員認為，華府須即時加強對中芯國際及華為的制裁，切斷中方可取得人工智慧（AI）晶片的管道。

綜合外媒7日報導，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）及眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席（Mike Gallagher）聯署致函白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，中國晶片生產商中芯國際（SMIC）近期展示其有能力迴避美國政府去年10月7日實施的制裁措施，所以美國政府要加強制裁力度，以堵塞相關漏洞。

報導稱，中國資通訊大廠華為8月底推出新款5G旗艦手機，其使用的中芯晶片被美國政界視為突破去年10月限制措施的證據。

另外，蓋拉格還表示，美國商務部需要「要求任何美國個人或公司在與中國實體就RISC-V技術進行接觸之前獲得出口許可證」。他還希望美國工業和安全局（Bureau of Industry and Security）採取行動，如果不能實現這一目標將尋求立法。

RISC-V（英文發音類似「風險五」）是一種開源技術，可以用作從智慧手機晶片到AI高階處理器任何東西的關鍵成份。稍早前，包括共和黨眾議院委員會主席、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨參議員華納（Mark Warner）在內的一些議員以國家安全為由，要求拜登政府對RISC-V採取行動。

議員們表示，中國正在利用美國公司之間開放合作的文化來發展自己的半導體產業，這可能會削弱美國目前在晶片領域的領先地位，並幫助中國實現軍事現代化。

報導指出，這種對RISC-V進行監管的呼籲是中美晶片技術之爭的最新進展。去年，隨著全面的出口限制升級，拜登政府告訴中國，將在本月更新限制。