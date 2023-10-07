中國經濟現鼓舞跡象 分散投資仍是上策

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年8月份的大部分時間裡，中國經濟活動略有好轉，其中零售銷售、工業生產及出口優於預期。儘管房地產活動進一步疲軟，但商品銷售額提高及服務消費穩健，帶動零售銷售成長年增率為4.6％。

基礎建設及製造業投資成長略微改善，推動固定資產投資取得小幅正成長。隨著中國內需及出口量改善，8月份工業生產年成長亦達4.5％。來到9月份，中國經濟成長趨勢似乎持續趨穩。

從數據來看，中國多項經濟指標可能已經在7月觸底並從8月開始緩慢恢復，在9月份，較過去步調更快的中國人民銀行降準和一線城市地產政策的進一步放鬆，均顯示刺激政策開始加速；其他如降低印花稅、融資保證金、階段性緊縮首次公開募股（IPO）等，均被視為股市激勵措施。

我們認為，這在一定程度上說明中國官方目前的決策考量，在多重因素平衡間可能不再拘泥於選擇題，而是改為多頭並進，也就是在加快逆週期調節並兼顧長期風險。

與此同時，中國8月份的信貸報告顯示，整體信貸市場成長呈現復甦，社會融資規模增量達人民幣（下同）3.12兆元，年成長9％，優於市場預期。而銀行新增貸款達到1.36兆元，亦符合市場預期。社會融資規模的反彈，主要拜政府債券的加快發行以及企業的中長期貸款復甦所賜，顯示包括工業生產在內的本土活動，在8月份溫和復甦。

從市場層面來看，伴隨著一系列提振市場信心的政策推出，近期A股市場運行的正面因素也在不斷累積。相對於全球市場而言，當前中國股票市場估值較低，未來隨著更多積極因素的顯現，A股將出現較大彈性。從更長期的角度來看，中國股票當前存在底部配置的價值。

另從8月份相關資料的情況來看，整體工業生產成長速度明顯加快，尤其是裝備製造業、高技術製造業更具利多。同時，製造業採購經理人指數（PMI）和生產經營活動預期指數，都表明中國經濟具較明顯的回穩態勢。活躍的資本市場對實體經濟有推動作用，當前這個命題在資本市場層面不斷強化，市場築底反彈的條件也在逐漸形成。

回顧以往，實體經濟築底後回饋到市場往往會出現延遲，而本輪經濟復甦情況則更加複雜，因而形成了當前市場落底持續較長時間的情況。我們認為，在較弱的預期和對邊際利多信號較高的反應背後，可能是投資人對於本輪中國復甦複雜性的理解和定價較為充分，甚至存在將中國經濟所面臨的結構性和週期性問題，籠統視為結構性問題而不加以區分的問題。

展望後市，我們認為在政策的不斷加碼下，逐步戰勝低迷投資情緒的臨界點已日益接近。我們認為，中國政府的各項支援措施，包括穩住房地產市場預期、恢復市場主體信心，並確保流動性和金融條件足夠寬鬆等，將在接下來的幾個月內開始顯現效果。

若從類股來看，現階段適合專注一些獨立於週期壓力之外的領域，譬如房地產居家消費等非必需消費產業，以及有明確政策和需求支持的製造業如新能源、自主科技、綠色轉型主題，其他如資訊科技和景氣反彈相關標的皆值得留意。

（文／滙豐中國A股匯聚基金蕭正義）