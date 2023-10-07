慶祝光輝十月 月月配ETF購物節來了！

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2023年到10月為止，高股息ETF受益人增加超過135萬人，當中38萬人持有6月掛牌的00929復華台灣科技優息ETF。00929上市不到半年基金規模從50億元膨脹到超過800億元，流量密碼在於:月月配。Google搜尋「月月配」，竟有5億8,300萬項結果。今年10月有3檔高股息ETF開募，1檔金融債ETF上架，中租基金平台、鉅亨買基金10月0手續費，由集保結算公司與櫃買中心先行出資成立的富基通更祭出APP下單終身0手續費優惠，10月除了國慶，更是ETF購物節。

為了搶在10/19~24共12檔高股息ETF除息大秀之前，展現特色攔截資金，最新三檔高股息ETF同步於10/16開放募集，代號規律有如換到連號新鈔:00934、00935、00936，分別為中信成長高股息ETF、野村台灣創新科技50 ETF、台新台灣永續高息中小型ETF。

中信成長高股息ETF，月配息且「無」收益平準金，所追蹤的台灣優選成長高股息指數年化報酬率約15%，以近5年平均股利率7.42%計算，買進215張內免繳二代健保補充保費。最大噱頭是每年4、9月調整成分股準則:除息旺季前買進高配息股票、除息淡季轉進高成長股票，既高配息又高成長。前十大持股:聯發科、聯電、聯詠、日月光、瑞昱、欣興、萬海、華碩、南電、頎邦。

野村台灣創新科技50 ETF，追求創新的方式為投資標的市值50億以上且囊括11項科技主題例如AI、5G、電動車、大數據、雲端運算等等，未來還可隨新趨勢增加。重視「研營比」:衡量企業研發投入與營業收入的財務指標。研營比=(研發費用/營業收入)X100%。野村台灣創新科技50 ETF排除研營比低於2%與排序最差的25%股票，每年3、9月除息。00935十大持股除台積電、台達電、緯創、智邦，其餘六檔與00934重疊，ETF成分股重複短線引來的買盤不容小覷。

台新台灣永續高息中小型ETF，月配息且「無」收益平準金。有別於大多數科技股主題ETF，00936扣除市值前50大上市上櫃公司，選擇近3個月成交金額前70%且近兩年ROE為正數股票。十大持股:聚陽、啟碁、中美晶、東陽、京元電、群光、豐泰、台勝科、瑞儀、臻鼎，成分股涵蓋範圍廣，風險分散、穩定性高、波動較小。

將於10/19掛牌交易，代號00933B的國泰10Y+金融債ETF，是月配息且「有」收益平準金制度債券ETF。追蹤彭博10年以上美元金融債指數預估殖利率約6%，主要投資全球大型銀行所發行的債券。債券ETF具有節稅優勢，配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬內可免稅(自然人)，因配息來源屬境外所得，免繳二代健保補充保費，毋須精算買進張數。若2024年進入降息循環，債券ETF有資本利得空間。

大盤10/6成交金額遞減，月月配ETF熱度不減， 00929成交97,386張為台股成交量第二大。ETF募集資金買進股票，上市後持續申購的人越多規模越大買更多股票，所追蹤指數成分股是公開資訊，成分股變動影響股價波動，規模增減助漲助跌。無論何種ETF，都須慎選進場時機保持耐心長期投資配息再買，增加張數降低持股成本，透過複利追求財務自由目標。