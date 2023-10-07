2023大亞電纜美麗家園基金會鳳凰花論壇與綠集合徵選 推動永續山海之島

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大亞電纜美麗家園基金會致力實踐「友善環境、美麗家園推手」的企業願景，長期關注台灣自然環境友善發展，於9月23日舉辦2023鳳凰花論壇暨綠集合徵選，今年以「山海之島」為題，探索島嶼的山海環境下塑造出的人文風貌外，更反映對土地的尊重及珍惜。

台灣是一座由豐饒的山海串聯的寶島，今年美麗家園基金會的主題即在鼓勵人與這片土地的山和海共好。論壇第一部分由台灣千里步道協會執行長周聖心，以「永續的生活行動-從步道運動的多元實踐談起」為題，探討人們如何以雙腳與土地對話，發掘不同類型步道所代表的人文、歷史和生態，以步道串連人與地方，作為永續生活的行動實踐；隨後聚焦到集團關注已久的阿朗壹古道。

由美麗家園基金會董事、也是台灣師範大學環境教育研究所張子超教授作為引言人，與美麗家園基金會董事賀陳旦與阿朗壹解說員協會理事長余承澔，以環境教育的角度暢談阿朗壹的特色如何被更多人看見；最後則是由美麗家園基金會董事、也是經典工程顧問有限公司主持人劉柏宏擔任引言人，引導阿朗壹部落廚坊負責人羅貝雯以及洄洄山林地方設計分享用設計融入環境永續創造地方生機，帶動地方創生、實現永續生態旅遊。論壇中藉由在地社區人士及永續推動團體的討論和呼籲，希望喚醒人們的永續意識，進而實踐在生活中。

沈尚弘董事長也分享：「我曾數次走訪阿朗壹古道，卻時常發現這裡充滿許多海漂垃圾，因此有了阿朗壹古道減廢行動的想法」，家園是人要長久居住使用之處，透過人讓環境更美好，惟有與環境共存共好，才能達成「美麗家園」的願景。大亞集團從2008年起即推行綠集合徵選，召集在台灣對人文環境保護相關的團體參賽，提供獲獎者所需的協助。

基金會執行長陳詩寧表示，「基金會今年邁入第13屆，這麼多年來可看到報名的主題越來越廣泛，無論是生物多樣性、社區再造、文資保護、環境永續等都是大亞所關心的議題。美麗家園基金會鼓勵持續為環境付出的人們，自2018年起採行雙軌制，除了徵選新得主外也設立「綠色串接獎」，鼓勵曾獲選綠集合獎項的得主再次報名，更鼓勵得主之間的合作創新。」

今年由「橋仔頭糖廠-負碳基地的社會實踐」獲得專給投入環境友善工作10年以上且具廣泛社會影響力的南方精神獎；另外，專為推動環境友善方案個人及團體的美麗家園獎則頒出6組優選獎及3組佳作；今年的綠色串接獎則由6組參賽者獲得。

大亞集團自創立以來不斷思索能回饋家園的方式，在累積足夠資源和能量準備長期落實後，於2011年向環境部的前身-行政院環保署申請設立「財團法人大亞電纜美麗家園基金會」，透過舉辦鳳凰花論壇及綠集合徵選長期推廣環境永續活動並培育相關人才，並不定期號召員工投入，凝聚更多人的共識，以促進人與自然的友善永續互動，實現永續山海的目標。

大亞集團：https://www.taya.com.tw/msg/msg293.html

大亞集團美麗家園基金會：https://www.taya-pristinehomeland.org.tw/